【美國大選】拜登當選機率大升　網民關注其與中共高層「交情」

隨着美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）拿下美國五大湖沿岸「鐵鏽帶」的威斯康星州和密歇根州，2020年美國大選局勢再次逆轉，拜登的當選機率大大上升。中國網民對美國大選及拜登的關注熱度也空前高漲，拜登多次訪華歷史及其與歷代中共領導人的交往也被網民關注。

拜登於1979年首次訪華。圖為當年美國媒體對他訪華的報導，拜登當時稱中國「壓抑」（depressing）。（Wilmington News Journal/Twitter）

1972年，拜登首次當選國會參議員，成為美國曆史上最年輕的參議員之一。此後，他於1979年首次訪華。

六四事件後，拜登曾在美國國會提出法案，推動華府資助媒體在中國宣傳民主價值，最終促成自由亞洲電台在1996年成立。

2001年8月8日，時任國家主席江澤民在北戴河會見了時任美國參議院外交關係委員會主席拜登，雙方就發展中美關係等問題交換了意見。當時，拜登是應中國人民外交學會邀請來華訪問。

2011年8月11日，時任美國副總統拜登時隔10年再次訪華。時任中國國家主席胡錦濤、國家副主席習近平均在人民大會堂會見了拜登。

2012年2月，習近平對美國進行訪問，拜登幾近全程陪同。當時有媒體分析認為，拜登此次將充分利用與中國領導層結下的「老交情」，推動中美新型大國關係向前發展。

《紐約時報》稱，自2011年年初開始的18個月裡，兩人在美國和中國至少見了8次面。他們舉行正式會晤、一起散步、在一家中國鄉村學校投籃，在僅有翻譯陪同的情況下，私下共同進餐的時間超過了25個小時。

2013年12月4日，應中國國家前副主席李源潮邀請，拜登乘專機登抵達北京首都國際機場，對中國進行為期兩天的正式訪問。

當時有分析認為，拜登訪華意在鞏固和深化中美新型大國關係，深入了解中國全面深化改革新思路，同時就亞太地區形勢與中方保持密切溝通。

《紐約時報》引述拜登說，與2013年成為中國國家主席的習近平的會晤，給他留下了深刻的印象：「他是個聰明人，他會問非常有啟發性的問題。」

拜登曾提出歡迎中國更好融入全球體系的主張，不過，《紐約時報》早前指出，拜登如今已經視中國為美國「頭號戰略挑戰」（top strategic challenge），並稱習是「全然沒有任何民主意識的人。」此外，拜登上半年還在《外交政策》雜誌撰文，表明「美國需要對中國硬起來」。