福布斯中國發布30歲以下精英榜：北上深入選者最多　最小者僅17歲

2020年11月9日，福布斯中國推出了最新的30歲以下精英榜（30 Under 30），並選出了300位30歲以下活躍在中國各個領域的青年。據福布斯方面介紹，這些青年精英包括創業家、傑出的經理人和演藝、體育、科技及文化界人士。

福布斯中國指，今年的入圍條件是1990年1月1日以後出生 ( 對入選者年齡的計算也以1 月1 日為界)。他或她通常而言是一個優秀的創業者，或在公司里是一個較大團隊的領導者、某個關鍵項目的負責人、某項科技發明的引領者以及不限於上述情況的各種開創者、領導者。通常，這些入選者的公司總部或者核心業務在中國內地，並且也涵蓋那些在中國內地創業的外籍人士。

+ 4 + 4 + 4

據介紹，今年入選者中最小年齡為17歲，是自由式滑雪運動員谷愛凌，來自文娛體育行業。上榜者的平均年齡為27.9歲，藝術時尚、生活方式行業平均年齡最高為28.8歲。

從入選者比例來看，男女比例為7:3，和去年相同。男性入選者佔比最高的行業是工業製造和教育行業。而藝術時尚行業和音樂娛樂行業的女性佔比都在50%左右。

北京、上海、深圳仍是入選者最集中的城市，杭州緊隨其後。今年亦有來自成都、西安等中西部地區的創業者躋身榜單。

今年近5成上榜者擁有碩士及以上學歷。高學歷入選者佔比最高的行業依次是科學和醫療健康、工業製造和藝術時尚行業。