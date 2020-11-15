黃奇帆：中國將適度擴大進口以實現進出口平衡　不再以順差為目標

中國國際經濟交流中心副理事長、前重慶市長黃奇帆今天（15日）在北京舉行的財新峰會表示，在雙循環新發展格局下，中國的經濟將不再以順差為目標，一味擴大出口，而是以適度擴大進口、實現進出口平衡為目標。

由於中國控制住了新冠肺炎疫情，中國經濟率先從低谷中恢復。（Reuters）

黃奇帆認為，在當今世界，出口大國未必是經濟強國，因為出口的可能大量是勞動密集型、來料加工產品。進口大國一般是經濟強國，進口所需的外匯可能來自於技術、服務等順差，也可能因為貨幣納入SDR（特別提款權）成為世界貨幣，從而與各國直接用本幣結算。所以，中國將持續增加進口，實現進出口平衡。這有利於推動人民幣國際化，有利於推動在一些重要資源上形成人民幣支付的定價權。

此外，黃奇帆指出，近年來國際間信任關係之所以沒有因國際分工深化和貿易往來而加深，原因在於個別國家頻頻依靠自身的技術優勢來鎖他人咽喉，頻頻濫用國家安全藉口限制他國投資。他表示：「重建全球信任，根本之道在於我們自己要實現科技上的自立自強，更加重視關鍵環節的研發，更加重視創新，更加重視品牌。」

此外，黃奇帆又表示，在雙循環新發展格局下，中國社會主義市場經濟體制將進一步完善，要素資源將在更高水平上實現優化配置，經濟增長將更加持續。建立新格局，不僅意味著要進一步打通生產、交換、分配、消費各環節的梗阻，形成更加暢通的經濟循環，還要深化產業政策投融資體制改革，深化要素市場化改革，加快建立高標準市場體系。

（綜合報道）