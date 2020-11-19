公安部指導電影《天下無拐》突遭撤檔　16日剛舉行首映禮

公安部宣傳局直接指導、香港演員呂良偉主演的電影《天下無拐》，原定於11月20日在中國內地上映，但片方18日突然聲明，因「技術原因」撤檔，新檔期擇日公布。

這部電影16日在北京還舉行了千人首映禮，並特邀了中國公安部宣傳局文化處處長林樹龍到場。

片方18日聲明強調，新檔期將擇日公布，「團圓有時，終會相見」，並稱該片「無懼考驗」。片方早前宣稱，這是中國首部歌頌警察「打拐（兒童拐賣）」題材的正能量電影。

內地近年已有多部電影在上映前因為「技術原因」遭到撤檔，不過實際可能多因影片內容具有爭議，或是影片演員被指涉入反修例、「台獨」等政治因素。但《天下無拐》是公安部宣傳局直接指導電影，似不應有此類問題。

《天下無拐》早在2018年就已殺青，原定今年7月30日上映，因為新冠肺炎疫情宣布延後。片方10月底宣布將在世界兒童日當天（11月20日）上映，曾被官媒持續大力宣傳。

資料顯示，由北京吉祥九鑫文化發展有限公司、北京神州藝海文化藝術院聯合投資拍攝的電影《天下無拐》，在2018年開機，同年殺青。導演張鑫曾表示，電影經歷6個月的籌備，20多次劇本修改。

據悉，影片內容聚焦兒童拐賣現象，通過一個小女孩的失蹤事件，牽引出了某犯罪集團一系列的拐賣人口事件，將女孩媽媽和爸爸千里尋女的故事與警察深入打拐一線的事迹聯合在一起。