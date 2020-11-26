入選「BBC百大女性榜」　方方：不後悔寫日記　仍不時有讀者送花

英國廣播公司（BBC）11月24日公布「2020年BBC百大女性榜」，《武漢日記》作者方方也和前香港眾志成員周庭、馬來西亞華裔演員楊紫瓊等人一起入選。 方方的《武漢日記》在內地引起不小爭議，有人讚揚她記錄了實情，也有人批評她，稱她是「叛徒」，給西方反華勢力「遞刀子」。 方方近日接受了BBC採訪。她表示，對當初記錄日記的決定沒有後悔，現在仍不時有讀者會送花到她的單位。 她又指，儘管自己對政府早期的混亂有着嚴厲的批評，但後後來對於抗疫成功也給予了很多肯定。方方還說，中國的許多抗疫經驗值得其他國家吸取。

方方在採訪中說，「我不過是人被封在城裏，記錄了60天疫情的情況，就引起中國人如此大的撕裂，以及以極左勢力為主的人們，對我進行了長達幾個月的網絡暴力，各種惡意辱罵、造謠構陷都以群體方式進行，這些是我完全沒有料到的。由此也可見極左勢力在中國之囂張，之有市場。」

她表示：「我的記錄中，無非同情了個體，批評了政府，也記下了抗疫的各種措施。當然我也強烈地呼籲追責，如此而已。我沒有義務去承擔這些辱罵和恐嚇，」

方方近照。（BBC）

方方說：「在面對如此大的災難之時，做為老百姓，唯有相信並依靠政府。所以，我也一直在幫助政府。包括提出意見，指出問題，也是一種幫助方式。政府做得好時，我也同樣稱讚他們。儘管如此，還是被那些人認定為是反黨反政府，是賣國賊，是向西方反華勢力『遞刀子』這些都是極其滑稽和荒唐的帽子。我可以很容易地從那些罵我的話中看到，他們大多根本沒有看我寫了什麼。」

報道稱，許多批評在之後轉變成了人身攻擊與生命威脅，這不僅影響到她的情緒，也影響到了她的事業。

因此，《封城日記》在批評聲浪中，至今未出現中文版本。方方表示，無論是新作品還是舊作新版，她在中國都無法出版，也無法在中國國內紙媒上發表任何文字。

方方認為：「這些無比荒唐的說法，竟得到相當一些官員的認同。他們寧左勿右，完全不去查證那些攻擊言論是否屬實。當然，也可能是我沒有頌揚政府，導致有罪。」

不過，方方仍然對當初記錄日記的決定沒有後悔。報道稱，現在方方出門時，許多武漢人遇到她會非常熱情，甚至仍不時有讀者會送花到她的單位。

方方認為，她的日記在疫情中起到了「很好的作用」，一是因為這讓大家知道封城期間她與他們在一起，安撫了焦慮的人們，二是她可以明確體會到，她的日記對政府起到了監督作用。

她說：「凡我提到的事，政府也在及時關注，並且有錯即糾正。儘管我對政府早期的混亂有着嚴厲的批評，但後來省市主要領導換人後，抗疫的方式變得有序起來，我也給予了很多肯定。」

至於中國境外疫情，方方說，她沒有資格評價其他國家的抗疫措施，但認為中國的許多抗疫經驗值得其他國家吸取。

不過，方方也指出，別的國家處理得不好，並不意味着她批評中國早期的混亂局面就是錯的，她認為中國早期確實對疫情「漠視、延誤和隱瞞」。

協助將《封城日記》翻譯成英文的美國加州大學洛杉磯分校教授白睿文（Michael Berry）認為，方方不是異見人士，「她不是呼籲推翻政府，她是一個在武漢封城期間記錄自己所見所想，記錄自己經歷的個人。」