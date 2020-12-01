中馬船艦南海瓊台礁爭主權　現中國製兩艦對峙戲劇一幕

南海爭議再起。最新消息指，中國海警艦船和馬來西亞軍艦在南沙瓊台礁爆發對峙。

2020年11月下旬，中國和馬來西亞艦船在南海瓊台礁發生對峙。（Twitter@AsiaMTI）

綜合媒體12月1日報道，作為主權宣示的一部分，中國常年派海警艦在南海巡邏。11月下旬，中國海警艦5402艦在南沙瓊台礁與馬來西亞瀕海任務艦「馬來劍」號（KD keris）發生對峙。

隸屬美國智庫的亞洲海事透明倡議聲稱，11月19日，中國海警艦「騷擾」了馬來西亞鑽井平台和補給船。11月25日，該機構說，馬來西亞部署一艘海軍艦船以應對中國海警艦。

另有說法稱，針對挪威近海淺水承包商Borr公司為泰國國家石油（PTT）公司在南沙海域的SK410B區塊活動，中國海警艦警吿其「非法鑽井」。後馬來西亞派出「馬來劍」號軍艦監視。

「馬來劍」號軍艦。（資料圖片）

雖然馬來西亞學者認為，這類事件正變得司空見慣，且中馬兩國政府多選擇友好而淡化處理，所以此事通常不為人所知。不過，此事有一個值得注意的點是，中國海警5402艦為自產艦船，排水量達4,000噸，而「馬來劍」號同樣是中國船廠建造，排水量680噸。馬來西亞曾計劃耗資2.5億美元採購4艘同型艦，以用於巡邏、反恐、搜救、護漁等任務。此次對峙，可謂是中國兩家船廠艦船的比拼。

瓊台礁屬南康暗沙一個暗礁，近年出現有一個面積約80平方米的沙洲。2013年馬來西亞在礁上修建燈標助航設施以宣示主權，後被中國拆除；2015年，中馬海警艦在該海域對峙，同年8月，馬來西亞借考古之名在礁上升起國旗。目前中馬均沒有實控瓊台礁，兩國均有艦船定期巡邏。

作為南海爭議當事國，馬來西亞實際上並不是各類事件的出頭者，而是以典型的「悶聲發大財」方式獲取更多實際利益。有數據顯示，該國已在南海打出超百口油氣井，年產原油3,000萬噸，天然氣近50億立方米。