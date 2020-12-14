甘肅敦煌荒漠依託「玉兔號」試驗場打造「月球基地」項目

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13日，嫦娥五號軌道器和返回器組合體實施第二次月地轉移入射，嫦娥系列工程持續引發關注。

甘肅敦煌市官方13日披露，依託嫦娥三號「玉兔號」月球車登上月球之前長時間的「外場試驗」場，敦煌在當地無人區的沙漠戈壁中建成「月球基地」，旨在打造獨具特色的航天探月文旅項目，致力於推動探月科普事業的發展。

嫦娥五號第二次月地轉移入射畫面曝光↓↓↓

據中新社報導，該「月球基地」位於敦煌雅丹地質公園（又稱：雅丹魔鬼城）西南三十公里處，地處庫木塔格沙漠腹地羅布泊東側邊緣。在嫦娥三號「玉兔號」月球車登月前，曾在此類似月表環境的土地上試驗行走。

在嫦娥三號「玉兔號」月球車登月前，曾在這裏類似月表環境的土地上進行了行走試驗。這項「外場試驗」由中國航天科技集團有限公司五院負責，試驗在氣候和生活條件都很惡劣的荒漠中進行了一個月。

目前，該地已成為一個集探月文化體驗、月表生活體驗、探月文旅、航天科普等多功能於一身的綜合體驗區。

「游客來到此處就猶如進入月球環境體驗月球生活，既可以通過觀光旅游，也可以通過深度游、親子游、研學游等形態，充分體驗無人區式月球主題的生活樂趣。」望舒村「月球基地」一位不願具名的負責人表示。

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