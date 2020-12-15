嫦娥五號即將返航　內蒙古四子王旗着陸場準備就緒

嫦娥五號任務着陸場區指揮部周二（15日）表示，攜帶着月壤的嫦娥五號返回器即將結束「太空之旅」，在內蒙古中部草原的四子王旗着陸場着陸。目前，着陸場系統各項準備工作就緒。有消息稱，嫦娥五號返回器將於周四（17日）凌晨1時32分至2時07之間 ，降落在內蒙古四子王旗。

《環球時報》報道，擔負搜索任務的中國酒泉衛星發射中心搜索回收分隊，已組織進行多次貼近實戰的訓練演練。酒泉衛星發射中心研究員、嫦娥五號任務着陸場區指揮部成員兼技術組組長卞韓城介紹，嫦娥五號返回器採用半彈道跳躍式返回方式，即俗稱「打水漂」返回方式，控制難度非常大，回收區範圍亦相對較大。

因此，搜救人員從技術上採取多項措施，包括將雷達的測量數據經過處理送到直升機和搜索車輛上，引導直升機和車輛搜索接近返回器，同時在直升機和搜索車輛上加裝高功率的探照燈，協助搜索人員快速發現目標。

為了確保直升機能夠在目標區域安全降落，以及地面搜救車輛能夠順利抵達，搜索回收分隊結合冰雪夜間環境進行了近30次的着陸區地形勘察，包括回收區內危險的地物和地貌，累計標註通信鐵塔100餘座，測風塔30餘座，牧民點2,800餘處，對回收區內的溝壑、斷崖以及小湖泊作出標記，為各級指揮員決策提供依據。

此次搜索回收是四子王旗着陸場時隔4年後再一次執行任務，區域環境發生了較大變化，新增了大量鐵絲圍網、高壓傳輸線路、移動通信基站等設施。