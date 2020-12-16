中國音數協發布《網絡游戲適齡提示》　公佈戲分級標准

12月16日，廣電總局主管的中國音數協（中國音像與數字出版協會）第一副理事長張毅君在2020年度中國游戲產業年會上發布了《網絡游戲適齡提示》團體標准。 該標准適齡提示的標識符以三個不同的年齡為標准，分別為綠色的8+、藍色的12+、黃色的16+，但並未列入可能引起歧義的18+年齡段，這也是該標准與國外游戲分級制度的明顯不同之處。

中國音數協第一副理事長張毅君。（網絡圖片）

標准規定了標識符使用的基本要求。標准明確規定了標識符的下載渠道、展示時長、尺寸比例和更新頻率，同時對有可能刻意模糊弱化標識使用和提示語的行為做了必要規範，以維護標識標准的權威性、統一性和實時性

該標准明確了標識符的具體使用場景，即適齡提示標識必須安放在游戲產品界面的顯著位置，包括但不限於游戲的官網，客戶端注冊、登錄節點，游戲付費界面和宣傳視頻、廣告等，以突出標識在游戲產品中的能見度和可視性。張毅君表示，圍繞適齡提示標准，音數協將繼續加強包括游戲產品分類標准、適齡提示評價指標、家長監護平台技術標准在內的標准化體系建設，為適齡提示標准的應用落地提供可靠的支撐和保障。

據稱，本次標准主要針對網絡游戲的合規出版以及合理使用而制訂，從而達到正確引導未成年人消費者的目的。該標准不僅豐富了未成年人使用網絡游戲時進行有效保護的方式和手段。對游戲企業而言，也意味著盡可以將相關風險化解在造成危害之前。

據了解，《網絡游戲適齡提示》團體標准是在中宣部出版局的指導下，由中國音數協團體標准化技術委員會立項，騰訊、網易、人民網牽頭開展的。

（觀察者網）