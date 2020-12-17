美稱「華為海洋」太平洋項目存安全威脅　外交部斥美為打壓編借口

美國早前向太平洋島國發出警吿，稱原屬中國華為旗下的華為海洋（Huawei Marine）在競標海底電纜項目中對太平洋島國造成安全威脅。 對此，中國外交部12月17日表示，美國是為自己無理打壓中國高科技企業編造借口，美國自己才是臭名昭著的「黑客帝國」和竊密帝國。

中國外交部發言人汪文斌表示， 中國政府鼓勵中國企業按照市場原則和國際規則，在遵守當地法律的基礎上，開展對外投資合作。

他說，美方的有關說法完全是對中國企業的抹黑，是為自己無理打壓中國高科技企業編造借口，中國從來沒有，也不會要求企業或個人通過安裝後門等形式，為中國政府采集或提供外國的數據信息和情報。

汪文斌說，恰恰是美方自己，從「稜鏡門」曝光至今，在全球範圍內對包括其盟友在內的國家進行大規模網絡竊密，是臭名昭著的「黑客帝國」和竊密帝國。前不久，丹麥媒體曝光，美方有關機構對丹麥政府部門實施監控，對途經丹麥通信光纜上的隱私數據和信息進行蒐集。

汪文斌說，無論美方如何抹黑，都掩蓋不了其對競爭對手進行政治打壓的事實，也阻擋不了中國企業發展進步的腳步。

據路透社12月17日引述兩位消息人士報道，華為海洋有意競投在太平洋島國建立海底互聯網電纜的計劃，但美國認為此舉可能對當地構成安全風險，因此提出警吿。

有關計劃作價7260萬美元，原定是提升太平洋島國瑙魯（Nauru）、基里巴斯（Kiribati）及密克羅尼西亞（Micronesia）的通訊水平，並獲世界銀行及亞洲開發銀行（ADB）的支持。消息人士透露，華為海洋與法國阿爾卡特海底網絡公司（Alcatel Submarine Networks）及日本電氣（NEC）聯手投標。

消息人士亦提到，美國方面早在7月向密克羅尼西亞發出外交照會，指與華為海洋等中國企業合作須與北京的情報及安全部門合作，因此對有關計劃表達憂慮。而與台灣有外交關係的瑙魯曾警吿該公司參與計劃所帶來的風險。

對於有關報道，密克羅尼西亞政府表示，當局與雙邊夥伴磋商，當中包括確保電纜不會引起網絡安全問題，保障區內安全。瑙魯則稱正審視不同標書，並指持分者正處理技術及行政問題。

華為海洋現時的大股東為亨通光電，前者被美國商務部列入貿易黑名單，限制美國企業出口產品和技術。