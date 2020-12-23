雄安新區｜全長106公里京雄城際鐵路試運　料年底全線開通運營

北起北京西站終至雄安新區的京雄城際鐵路，周三（23日）進入全線按圖試運行的最後階段，預計今年年底前全線開通運營。初期，全程運行時間約為50分鐘。

京雄城際鐵路全長106公里，路線自京九鐵路李營站引出，經北京大興國際機場、廊坊、霸州、最後達到河北省雄安新區。其中新建線路全長92.79公里，連接北京李營站及雄安站。北京西站至李營站則是利用已有的京九鐵路進行連接，北京西站至大興機場站已於2019年9月26日開通運營。

目前京雄城際鐵路工程建設已經基本完成，試運行階段將主要進行站房裝飾裝修、線路驗收、列車運行調試等相關工作。雄安高鐵公司雄安指揮部副指揮長李政介紹指，「從雄安到大興機場是20分鐘，從雄安到北京西，這其中還有一段既有線，大概在50分鐘左右能到北京西，今後改造完成之後，從雄安到北京西應該在36分鐘左右」。

另外，京雄城際鐵路全線共運用了逾70項創新科技。其中在河北霸州段，鐵路將橫穿村落，為不影響村民生活，有設計者就創造出時速350公里的全封閉聲屏障，將列車經過時的環境噪音降到20分貝以下。相關工作人員介紹稱，「全封閉聲屏障雖然採用整體安裝，但整個聲屏障上還有一萬多個螺栓，列車350公里時速穿行尤其在兩車交會時衝擊力相當大，為了確保螺栓不脫落我們在螺栓尾部加上了雙重保險，確保了行車的安全」。

據了解，在全線最大車站雄安站，安裝了一個智慧大腦，將生產管控和服務信息自動採集到一個數據平台，可對車站內包括水錶、電錶、電梯、列車時刻表在內的設施進行實時監控，為旅客提供更精準的日常出行和應急處置信息。

（綜合報道）