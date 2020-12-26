陳小江成為66年來首位漢族民委主任

12月26日，十三屆中國全國人大常委會第二十四次會議表決，決定任命陳小江為中國國家民族事務委員會主任，唐仁健為中國農業農村部部長，王文濤為中國商務部部長。

此次國家民委換人，頗為不同尋常。這是自中共建政初期首任國家民委主任李維漢後，再有漢族官員出任該職。自1954年李維漢卸任以來，該職66年一直由少數民族官員擔任，被視為中共民族統戰的重要象徵。

陳小江曾在3年內有5次職務變動。（網上圖片）

此前，陳小江為中央紀委副書記、國家監委副主任，而十三屆中國全國政協副主席巴特爾兼任國家民委黨組書記、主任。

12月14日，國家民委官網發布消息，巴特爾不再兼任中國國家民族事務委員會黨組書記職務，陳小江任國家民族事務委員會黨組書記。

資料顯示，陳小江出生於1962年6月，漢族，浙江龍游人，早年先後在中國電力報社、中國水利電力報社和中國水利報社工作，1996年出任中國水利報社社長、黨委書記。

1998年後，陳小江歷任水利部直屬機關黨委常務副書記，水利部辦公廳主任，水利部黨組成員兼辦公廳主任，黃河水利委員會主任、黨組書記等職。

2015年7月，陳小江進入中央紀委，任宣傳部部長。2016年4月，他轉任遼寧省委常委、省紀委書記。2017年4月，陳小江出任監察部副部長，並於10月當選為十九屆中央紀委副書記。2018年3月中國國家監察體制改革完成後，他繼續擔任中央紀委副書記、國家監委副主任。