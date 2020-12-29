解放軍發佈宣傳短片　東風系洲際導彈發射鏡頭罕有登場

中國軍隊於12月28日發佈了一段關於戰略火箭軍的視頻，其中罕見地出現了東風-5洲際彈道導彈的發射鏡頭。

圖為視頻中出現的東風-5導彈發射鏡頭。（微博@中部戰區發佈）

中部戰區官微在12月28日發佈了名為「東風第一旅2020這一年」的視頻，這段時長2分36秒中出現了大量的東風系列導彈發射畫面，其中最為引人注意的則是東風-5洲際彈道導彈的發射鏡頭。

視頻及相關介紹中並未提到具體的部隊番號，但由於標題中寫有「東風第一旅」字樣，所以一般認為視頻中發射東風-5導彈的是中國戰略火箭軍原第801旅（軍改後番號不詳），該旅曾在中國《解放軍報》中被稱為「東風倚天第一旅」，此後便有了東風第一旅的外號。

據悉，該旅主要裝備的導彈便是東風-5洲際彈道導彈，這是一種與東風第一旅一樣古老的導彈，其研發歷史可以追溯到1960年，是中國軍隊中服役時間最長的武器之一。

相比於新式的中國洲際彈道導彈而言，東風-5的優勢在於其龐大的運載量。由於採用老式的井基部署模式，所以不太需要像東風-31、東風-41那樣為了機動能力把自身的重量壓縮到40至60噸。

導彈發射車的承載能力以及國家整體上的道路狀況等，對導彈的重量提出了具體要求。（新華社）

更大的噸位意味着更高的運載量，對於洲際彈道導彈而言這意味着更大的核彈頭爆炸當量。這直接體現在了數據上，據悉東風-5能承載爆炸當量相當於400萬噸TNT的核彈頭，而東風-31、東風-41所能攜帶的核彈頭至多僅能提供100萬噸TNT以內的爆炸當量。

發射井部署模式也帶來了其他問題，沒有機動能力的洲際彈道導彈在現代戰爭中很難維持隱蔽性，這使得大部分東風-5洲際彈道導彈的部署必須要極為巧妙。同時，該型導彈採用的液體燃料也產生了不良影響，其燃料加註時會產生大量煙霧進而再次降低隱蔽性，液體燃料的儲存性問題也致使導彈發射前的準備工作時間將不得不延長。

在這兩個問題上，新式的東風-31與東風-41洲際彈道導彈就好一些，兩者均採用了更容易貯藏的固體燃料，這使得其發射前所需的準備時間大大減少，同時這兩種導彈的重量也大大降低，進而提供了公路機動的可能。