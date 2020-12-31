人民日報：2020中國成功抗疫贏世界熱讚　疫情給人類重創更甚戰爭

2020年即將結束，官媒《人民日報》今日（31日）發表以「國紀平」（諧音「國際評」）署名的評論文章稱，2020年對中國來說是成功之年，中國成功抗擊疫情，世界上熱讚中國的聲音此起彼伏， 文章又指，新冠肺炎疫情大流行給人類帶來的重創將甚於戰爭，面對這場全球性公共衛生危機及由此造成的嚴重經濟衰退，人類必須吸取歷史教訓、團結合作，而不能搞意識形態對抗、散布「政治病毒」，鼓吹所謂「經濟脫鉤」、「平行體系」。

這篇題為《事實勝於雄辯》的文章稱，放眼全球，善良的人們守望相助，真心相信正義的勇敢者能夠贏得抗擊新冠肺炎疫情的最終勝利。重大歷史關頭，人類面對重大考驗。中國亮出成績單，為世界注入信心和希望，非同凡響。

中國內地大量使用高科技協助抗疫，並採取最為嚴格的管制措施，成功緩和疫情。（新華社）

文章指出，中國抗疫鬥爭取得重大戰略成果，交出一份人民滿意、世界矚目、可以載入史冊的答卷——中國成為全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體，三大攻堅戰取得決定性成就，科技創新取得重大進展，改革開放實現重要突破，民生得到有力保障。世界上，熱讚中國的聲音此起彼伏，正如德國前副總理兼外交部長菲舍爾（Joseph Martin Fischer）在西班牙媒體發文所稱道的，「2020年對中國來說是成功之年」。

文章又指，許多國際觀察人士預期，疫情大流行給人類帶來的重創將甚於戰爭。疫情映射出當前全球治理體系存在的短板，有學者將其歸納為疫情失控、經濟失速、政策失靈、民主失范、治理失序五大問題。以鄰為壑、隔岸觀火的，拉小圈子、搞零和博弈的，搞意識形態對抗、挖文明衝突陷阱的，頻頻跳出來自編自演拙劣醜劇，散布「政治病毒」，鼓吹所謂「經濟脫鉤」、「平行體系」。

▼ 全球新冠肺炎疫情仍然十分嚴峻

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文章稱，無論病毒多麼兇猛，國際形勢多麼錯綜複雜，人類都不能失了主心骨，更不能棄守文明底線。各國緊密相連，人類命運與共，絕沒有甚麼「例外」，「任何國家都不能從別國的困難中謀取利益，從他國的動盪中收穫穩定」。以史為鏡，可以知興替。歷次重大災難中的人類教訓和經驗，無不說明唯有正義的力量，方能托舉世界的希望。

文章進一步指，當前，面對全球性公共衛生危機及由此造成的嚴重經濟衰退，人類拿起團結合作這個最有力武器，比甚麼都重要。全球性威脅和挑戰需要強有力的全球性應對，全球治理體系必須反映新格局。歷史與現實一再表明，多邊主義是迄今為止全球治理最合理的途徑，多邊合作是解決全球性問題、應對全球性挑戰的最有效方式。

文章指出，中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。中國創造出世所罕見的經濟快速發展奇蹟和社會長期穩定奇蹟，並不斷書寫實現更高質量、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展的新篇章。國際社會普遍期待，中國憑藉自身獨特的政治優勢、制度優勢、發展優勢和機遇優勢，為完善全球治理注入更多正能量。

（綜合報道）