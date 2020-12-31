川藏鐵路拉林段3千米高原上鋪軌　料明年6月末通車

今日（31日）上午，川藏鐵路拉薩至林芝段（拉林鐵路）全線軌道鋪通，正線鋪軌長達399.61公里，預料將於2021年6月30日建成通車。拉林鐵路建成通車後，將結束藏東南不通火車的歷史。 國家重點工程川藏鐵路是中國境內第二條進藏鐵路，連接成都市與拉薩市，全線新建車站34個，初期開站17個。其中拉林段（拉薩——林芝）與成雅（成都——雅安）段於2014年12月開工建設，成雅段已於2018年12月28日開通運營，雅林（雅安——林芝）段亦於今年11月8日開工建設。

據央視新聞消息，拉林鐵路正線全長435.5公里，新建正線403.1公里，為單線電氣化Ⅰ級鐵路，設計行車速度為每小時160公里。

拉林鐵路90%以上路段位於3000米以上的高海拔地區，既有高原高寒缺氧、生態脆弱的嚴酷自然環境，更面臨頻發多變的風積沙、冰磧層、強岩爆、高地溫和軟岩大變形等複雜地質環境。其中，橋樑120座，隧道47座，橋隧比高達74.66%。全線還16次穿越雅魯藏布江，工程施工極其困難。

拉林鐵路初步設計投資概算總額為366.74億元人民幣。據中鐵十一局集團公司拉林鐵路鋪架項目經理沈育斌介紹，拉林鐵路自2017年10月19日開始鋪架以來，全線有1200多人參建，中鐵十一局創新開發的視頻領航、實時監控、列車報警、隧道內機車定位等功能極大地保證了運輸安全，為同類型鐵路積累了長大隧道群鋪架施工的寶貴經驗。

2021年拉林鐵路建成通車後，將進一步優化和改善西藏交通路網佈局，亦為川藏鐵路林芝到雅安段的建設，提供更加便捷的運輸通道。

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（綜合報道）