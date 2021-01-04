12港人判刑｜蓬佩奧批中共迫害港人　華春瑩：美應停止對中國抹黑

10名潛逃港人群年12月30日被深圳鹽田人民法院判囚7個月至3年，另2名未成年人獲不起訴移交本港。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）12月31日發表聲明指，美方強烈譴責深圳法院的行動，還批評「中國共產黨及其在該地的奴才破壞香港的法治與剝奪港人的自由」。 對此，中國外交部4日回應稱，中國司法機關依法辦案，美方無權干涉。

1月4日，中國外交部舉行例行記者會，有記者提問：蓬佩奧日前發表聲明稱，中國迫害非法偷越邊境的12名港人，再次暴露其無情，蔑視香港人民權利，請問中方對此有何評論？

對此，中國外交部發言人華春瑩回應稱，中國是法治國家，有法必依，違法必究。中國司法機關依法辦案，美方無權干涉。

華春瑩指出，「人的生命權就是最大的人權。說到無情和蔑視人民權利，在美國，新冠肺炎疫情迄今已造成2,000多萬人確診，35萬多人死亡。請問蓬佩奧先生有對那些逝去的生命表達過同情嗎？有為拯救那些生命做出過努力嗎？大疫當前，無所作為、草芥人命才是真正的無情，才是對人權的真正蔑視。」

華春瑩最後強調，中方敦促美方停止對中國的誣衊抹黑，停止借香港問題干涉中國內政，停止干涉中國司法主權。