國安部主管反間諜工作　搜集涉及國家安全情報信息

國家安全部（簡稱國安部）因其神秘的背景，備受外界關注。1月6日，國安部新聞辦在記者會上，國安部新聞辦首次向媒體公開介紹，國安部主管反間諜工作。

國安部新聞辦透露，國家安全機關承擔維護政治安全、海外安全保衛等職能。其中包括依法搜集涉及國家安全的情報信息，在國家安全工作中依法行使偵查、拘留、預審和執行逮捕以及法律規定的其他職權；履行防範、制止和懲治間諜行為，以及間諜行為以外的其他危害國家安全行為的職責等。

國安部新聞辦還表示，當前，單邊主義、保護主義逆流橫行，國際形勢進入動盪變革期。中國國家安全機關是堅決反對一切削弱、歪曲、否定中共的領導和中國社會主義制度的言行，堅決反對一切分裂祖國、破壞民族團結和社會和諧穩定的行為。

在國家主席習近平執政後，其對國家安全機關高度重視。2015年，習近平會見國家安全機關總結表彰大會代表並發表講話，提出了「堅定純潔、讓黨放心、甘於奉獻、能拼善贏」的十六字要求。

2020年8月，習近平又親自向公安部部長趙克志、國家安全部部長陳文清授旗，並強調「警察主要任務包括維護國家安全，必須堅持黨的絕對領導，堅決聽從黨中央命令，確保絕對忠誠」。

近年來，中國在反間諜工作上重拳出擊。美國《外交政策》雜誌在2020年12月刊中披露，美國中情局（CIA）對華情報工作遭受重大挫折，其在中國國內已經很難找到線人。

《外交政策》雜誌刊文稱，2013年美國中情局在對華諜報方面開始被迫採取新模式。此前，美國安插在非洲和歐洲國家駐華代表處從事民間業務的中情局人員接連被中國安全部門察覺。不少中情局工作人員在進入中國後會被跟蹤，很多時候不得不放棄原先設定的任務。

有美國前情報人員表示，中國國內例如北京已經很難找得到線人，中情局正把目標放在例如吉布提等中國在海外人員較多的地方。

文章指出，中情局無法知曉中方從哪個渠道獲得了相關情報。不過，美國人事管理局（OPM）曾於2012年發生大規模數據外洩事件，包括約2,150萬名美國政府現任、前任公務員及其配偶的個人情報，例如健康狀態、居住地、僱傭狀況、指紋、金融信息等被洩露，其中也包含了中情局人員的相關信息。

有中情局前工作人員表示，一旦中國有關部門把積累的大數據與OPM數據進行綜合分析，要確定並追蹤中情局人員並非難事。