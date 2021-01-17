四川23歲男子不滿被叫醒用木棒打死祖母　判監10年

四川南充市一名23歲男子在祖母叫其起床時因心生不滿，使用木棒擊打祖母頭部致死。日前，本案經南充高坪區人民法院公開開庭審理，以故意殺人罪判處該男子有期徒刑10年。

四川南充市一名23歲男子使用木棒擊打祖母頭部致死，遭判處有期徒刑10年。（資料圖片）

案情顯示，2018年2月5日，23歲男子姚某在睡房睡覺時，其祖母楊某到其房間叫姚某起床。姚某極不耐煩，用腳將祖母踢倒在地，然後回到睡房，並關上房門。其後楊某拿了一根木棒，將姚某的睡房房門撞開，並罵了姚某幾句，同時用木棒打了姚某小腿一下。

姚某其後搶過楊某手中的木棒，並對楊某的頭部等身體部位擊打，後將楊某打倒在睡房門口。姚某之後離家外出，直到天黑後回家睡覺。

經鑑定，楊某是被他人用棍棒類鈍器多次打擊頭部致重型顱腦損傷死亡，姚某因涉嫌故意殺人罪被逮捕。後經司法鑑定所鑑定：姚某患有腦外傷後綜合症，僅有邊緣智力，作案時具有限制刑事責任能力。

日前南充市高坪區人民法院審理指出，姚某明知他人報警在現場等候處理，歸案後如實供述，屬於自首，作案時具有限制刑事責任能力，可從輕或減輕處罰，此外，姚某取得了被害人楊某家人的諒解，可酌情從輕處罰。法院就本案作出一審判決，以故意殺人罪判處姚某有期徒刑10年。

（綜合報道）