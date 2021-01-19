西媒指中國去年經濟增長40年最低　中國駐斯里蘭卡使館漫畫諷刺

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-01-19 19:00

早前國家統計局公佈數據指，中國在2020年國內生產總值（GDP）逆勢增長2.3%，首破100萬億人民幣。有西方媒體在報導此一消息時指，這是中國40年來最低增長記錄。 對此，中國斯里蘭卡大使館Twitter發文並配上漫畫圖諷刺，漫畫中，一隻熊貓摀住另一隻熊貓的嘴，稱「別爭辯，直接說他們南波萬（number one）」。

中國國家統計局數據顯示，2020年中國國內生產總值（GDP）逆勢增長2.3%，首破100萬億人民幣。

西方媒體對此亦進行了廣泛報導。法新社發布了題為「中國2020年經濟增長2.3%、40多年來最低」的報導，被多家外媒轉載；國營的法國24電視台（France24）的報道為：「中國在經歷40年來最慢經濟增長後，反彈進入2021」。而「德國之聲」報道的標題是：「疫情影響下，中國經濟創下40年來最慢增速」。

中國駐斯里蘭卡大使館的官方賬號於1月18日下午發Twitter諷刺稱：「中國宣布2020年GDP增速2.3%，西方媒體：中國在經歷40年來最緩慢的經濟增長後進入2021！馬上就要崩潰了！」

大使館還配上兩隻熊貓的漫畫。左邊的熊貓似乎想要說話，卻被右邊那隻熊貓捂住嘴。下方配文「別爭辯，直接說他們南波萬。」大使館還給這句話配上英文，直譯成中文是「別浪費時間爭辯，直接承認西方偉大！」

南波萬是英文「第一名」（Number One）的諧音。