美國智庫指中國未兑現貿易承諾　採購目標只完成一半

撰文： 施予 最後更新日期： 2021-01-20 20:05

中美去2020年1月15日簽署第一階段經貿協議，中國同意在2020年底前購買約1,590億美元的美國商品。不過，美國智庫彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute）高級研究員布朗（Chad Bown）分析發現，截至2020年11月中國實際從美國採購了約820億美元商品，完成上述目標的52%左右。

2020年1月15日，中美貿易協定在華盛頓白宮東廳簽署。在簽字儀式上，中國國務院副總理劉鶴（左）與美國總統特朗普（Donald Trump）握手。（Reuters）

據《華爾街日報》報道，布朗的研究發現，中國在增加農產品進口方面的執行情況好於製造業和能源產品方面，截至2020年11月，中國兑現了67%的農產品採購目標，但製造業和能源產品的採購目標分別只達成52%和31%。

經濟學家已將中方採購進度落後的原因部分歸咎於新冠肺炎疫情的影響，這削弱了中國國內對海外商品的需求，壓低了進口能源的價格。

首階段貿易協議還敦促中國進一步向美國公司開放市場，北京在這方面取得很大進展，尤其是面向美國金融公司的市場準入。

此外，在第一階段協議中，美國同意削減對部分中國輸美產品加徵的關稅。不過，目前仍有每年約3,700億美元的中國商品被美國加徵進口關稅，亦即大部分中國出口美國的商品都受到影響。

美中貿易全國委員會會長艾倫（Craig Allen）表示：「我確實認為，從結構性角度看，中方履行了所有承諾。但從數量角度看，他們做得還不夠。」艾倫說，「總體而言，美國在此過程中失去了很多就業機會。」