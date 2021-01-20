微信10周年｜張小龍：微信不會看用戶聊天記錄　否則將被開除

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-20 10:02

周二（19日），一年一度的微信公開課在廣州舉行。騰訊公司高級執行副總裁、微信事業群總裁張小龍在公開課上表示，2021年是微信發布的十周年，截至2020年9月30日，微信的月活躍帳戶數達12.12億。 張小龍還稱，微信對用戶的隱私相當在意，用戶的聊天記錄不會被保存。

張小龍說，十年前做微信的時候，想法特別簡單，就是自己不怎麼用QQ，但需要一個溝通的工具，想到很多人可能和自己有一樣的需求，所以做了微信。但他也沒想到十年後的微信會成為今天這樣，「我覺得自己特別幸運，是被上帝選中的那個人，因為靠自己是做不到現在這樣的」。

張小龍透露，目前，每天有10.9億用戶打開微信，3.3億用戶進行視頻通話；每天有7.8億人進入朋友圈，1.2億用戶發表朋友圈，其中照片6.7億張，短視頻1億條；還有3.6億用戶讀公眾號文章，4億用戶使用小程序。

張小龍表示，微信對用戶的隱私相當在意。（微博）

在談及聊天記錄這一方面時，張小龍指，「我們確實不會看你們的聊天記錄，我們公司的人都是知道的，因為如果要看會被開除的，我們這裡不保存聊天記錄」。「那為什麼（用戶）在微信說了什麼，會收到（相應）廣告呢」，張小龍表示，其實微信不會看用戶的輸入內容，那些信息要經歷很多地方，不只是微信。但也是從這個出發點，微信決定要自己做輸入法，只要用戶信得過微信的隱私保護，也會信得過微信輸入法的隱私保護。據他透露，微信輸入法很快會進行灰度測試。

回顧微信過去的十年，張小龍指，從產品的角度，微信做過的事情可歸結為兩個詞，分別是連接和簡單。他說，微信最早提出連接人，後來連接服務、連接內容。做連接，重心不是做內容，而是做底層。至於簡單，張小龍認為它能代替美觀、合理、優雅，可能很多人不認同，但在他看來，簡單是很美的，最簡單的，也可能是最好的。

（澎湃新聞）