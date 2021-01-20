外交部：習近平將出席達沃斯議程對話會

撰文： 南希 最後更新日期： 2021-01-20 12:07

1月19日，外交部發言人華春瑩在例行記者會上表示，應世界經濟論壇創始人兼執行主席施瓦布（Klaus Martin Schwab）邀請，中國國家主席習近平將於1月25日在北京以視頻方式出席世界經濟論壇「達沃斯議程」對話會並發表特別緻辭。

在談及中方對會議的期待時，華春瑩表示，2017年1月，習近平首次出席世界經濟論壇年會，並在開幕式上發表題為「共擔時代責任，共促全球發展」的主旨演講。習近平在講話中系統闡述了中方關於經濟全球化的看法和主張，發出了」支持經濟全球化的時代強音，在國際社會引起熱烈反響。」

中國外交部發言人華春瑩。（新華社）

華春瑩表示，很多人都還記得當時習近平的表述，比如「世界經濟的大海，你要還是不要，都在那兒」「搞保護主義如同把自己關進黑屋子」等。

她說，國際社會普遍認為，當前形勢與2017年初有相似之處。新冠肺炎疫情仍在全球擴散蔓延，世界經濟深度衰退，全球性挑戰層出不窮，人類再次站在何去何從的十字路口。

她說，希望並相信這次對話會能夠凝聚全球共識、重建全球互信、提振全球合作，為解決當今國際社會面臨的緊迫的全球性問題集思廣益、貢獻力量。

華春瑩最後強調，當前形勢下，習近平與會並發表特別緻辭具有重要意義。中方始終致力於維護和踐行多邊主義，推動建設開放型世界經濟，推動經濟全球化朝着更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展，推動構建人類命運共同體。在當前疫情背景下，中方也將繼續為國際抗疫合作、世界經濟復甦、應對全球挑戰、完善全球治理貢獻中國智慧和力量。