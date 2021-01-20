人事變動 | 原青海高院院長陳明國掌舵新疆公安　20多年來首例

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-01-20 17:45

最近，內地公檢法系統人事調整頻繁。1月19日，新疆維吾爾自治區第十三屆人大常委會第二十一次會議決定，任命陳明國為自治區政府副主席、自治區公安廳廳長。

2020年6月11日，陳明國（左）調研青海大通縣新建審判業務用房建設用地。（微博@大通縣法院）

據《新疆日報》報道，陳明國此前是青海省高級人民法院院長，畢業於北京大學。

資料顯示，陳明國，漢族，1966年10月生，今年54歲，四川儀隴人。1984年9月，18歲的陳明國到北京大學法律學系法律學專業學習，4年後重回四川，任四川省高級人民法院書記員、助理審判員。

陳明國在四川工作30年，擔任過四川省人大內務司法委員會辦公室主任，四川省高級人民法院研究室主任、副院長，四川省委政法委副書記，四川省司法廳廳長、黨委書記等。

2018年1月，陳明國轉赴青海，任青海省高院院長。值得一提的是，他還是當年最年輕的省級高院院長。

2018年3月，陳明國參加全國兩會時表示，青海法院將集中開展「冷硬橫推」「庸懶散松」等專項整治，有效杜絕特權思想、衙門作風和不作為、慢作為、亂作為等不良作風。

「青海是大省，不是邊疆的邊疆。維護青海的穩定，是中央交給青海的首要任務。」剛到青海不久，陳明國曾接受媒體採訪。

梳理可發現，這20多年來，張秀明、柳耀華、朱昌傑、霍留軍和王明山均擔任過新疆維吾爾自治區公安廳一把手。不過，這幾人均長期在新疆工作。

其中，張秀明履新前，是喀什地委書記；柳耀華是新疆維吾爾自治區公安廳黨委副書記、副廳長；朱昌傑是阿克蘇地委書記；霍留軍是新疆維吾爾自治區公安廳副廳長；王明山是新疆維吾爾自治區黨委副秘書長、政法委常務副書記。

陳明國是這20多年來，首個從外省調任的新疆公安廳一把手。