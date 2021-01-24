中共十九大後新疆「首虎」　新疆原副主席任華被公訴

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-01-24 19:15

據最高檢網站消息，新疆維吾爾自治區人民政府原黨組成員、副主席任華涉嫌受賄一案，日前由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由江蘇省蘇州市人民檢察院審查起訴。近日，蘇州市人民檢察院已向蘇州市中級人民法院提起公訴。

2020年6月1日，中紀委宣布任華落馬。資料顯示，任華，女，1964年3月生，今年57歲，山東煙台人。任華畢業於新疆大學中文系漢語言文學專業，畢業後到了新疆維吾爾自治區黨委辦公廳秘書一處工作，從那時起至落馬，任華在新疆工作了34年。

任華是中共十九大後新疆「首虎」。（新疆農業大學官網）

2016年7月，中共中央展開第十輪巡視工作。任華出任第十輪巡視第四組副組長，進駐了中國人民對外友好協會和中央對外聯絡部。

中紀委通報中提到，任華利用職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。此外，任華還「大搞迷信活動」，並接受可能影響公正執行公務的宴請和購物、高檔美容等奢靡消費安排，違規出入私人會所。

通報還提到，任華還「違規參加自發成立的校友會」。

根據檢方指控，任華斂財的首站，是在「烏魯木齊市委常委、宣傳部部長」任上。

據了解，任華擔任該職務的時間是在2006年9月。在她擔任烏魯木齊市委常委、宣傳部部長几個月後，2006年11月，栗智履新烏魯木齊市委書記，任華成為他的下屬。

2015年3月，栗智被查，他被指「檔案造假，向組織隱瞞本人真實年齡」「索取、收受鉅額賄賂」「與他人通姦」等。

2016年11月獲刑12年。法院查明，栗智在包括烏魯木齊市委書記等任上斂財超1,319萬元人民幣。

因為，栗智成為中共十八大後新疆「首虎」，任華則成了中共十九大後新疆「首虎」。

中共十八大以來，新疆已有多名省部級高官被查，除了慄智、任華外，還有中國國家發改委副主任、國家能源局局長努爾·白克力（已被判無期徒刑）。

此外，努爾·白克力和任華還是校友。1978年11月，努爾·白克力到新疆大學政治系政治理論專業學習，1983年8月畢業後留校任新疆大學政治系學生輔導員、團總支書記（至1984年11月）。在努爾·白克力畢業前的一年（1982年9月），任華到了新疆大學中文系。