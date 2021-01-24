中紀委「換將」：喻紅秋、傅奎躋身中紀委副書記行列

撰文： 範曉鵬 最後更新日期： 2021-01-24 19:45

1月24日，十九屆中央紀委五次全會選舉更換兩名高階領導人：現任中華全國供銷合作總社理事會主任的「女將」喻紅秋（1960年10月出生），以及在中共紀檢系統30多年的「老將」傅奎（1960年10月），雙雙躋身中紀委副書記行列，以接替早些時候調離的兩位中紀委副書記。

至此，中紀委高層重新恢復到「一正八副」的格局。

公開資料顯示，喻紅秋為山東萊州人，本科畢業於吉林大學政治經濟學專業，曾在中華全國總工會工作多年，2008年任全國總工會書記處書記、黨組成員、資產監督管理部部長。

2010年，中組部發起改革開放以來規模最大的一次央地幹部交流任職，66名從中央和國家機關選拔出的中青年幹部赴任地方。喻紅秋為其中之一，出任貴陽市委副書記（正廳級），後轉任遵義市委書記，貴州省委常委、宣傳部部長等職。

喻紅秋在全總和地方任職多年，原本被視為河南省長的有力人選。（貴州師範大學官網）

2013年10月，喻紅秋回京任全國婦聯副主席、書記處書記。2015年3月，她進入紀檢監察系統工作，出任中央紀委駐中央組織部紀檢組組長。

2018年7月，喻紅秋調職河南，任省委副書記，後兼任政法委書記。

2019年11月，喻紅秋出任中華全國供銷合作總社黨組副書記，12月當選中華全國供銷合作總社理事會主任。

傅奎為湖北丹江口人，本科畢業於北京師範大學哲學專業，1986年進入中央紀委，後在此工作20餘年。

傅奎曾長期在中紀委工作。（網絡圖片）

2005年後，傅奎歷任中央紀委紀檢監察研究所所長、中央紀委廉政理論研究中心主任、中央紀委執法監察室主任等職。

2010年12月，傅奎出任中央紀委副秘書長，兼任監察綜合室主任，2014年轉任國家預防腐敗局副局長，兼任預防腐敗室主任。

2015年7月，傅奎首次赴地方工作，接替黃建國任湖南省委常委、紀委書記，2018年1月當選湖南省監察委員會首任主任。

在二人當選中紀委副書記之前，原中紀委副書記李書磊（1964年1月出生）、陳小江於2020年12月分別履新中央黨校（國家行政學院）分管日常工作的副校（院）長、國家民委主任，從而離開中紀委系統。