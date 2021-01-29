廣東GDP達11萬億超越「亞洲四小龍」　達成鄧小平28年前所提願景

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-29 18:20

據內地各地統計局數據顯示，2020年GDP總量排名前十的省份分別為廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川、福建、湖北、湖南和上海。 其中，排名第一的廣東省，2020年GDP達110760.94億元（人民幣，下同），按年增長2.3%。以去年人民幣對美元的平均匯率計，2020年廣東省GDP折合美元是16058億美元，超越亞洲四小龍中經濟總量最大的韓國。 值得一提是，中共已故領導人鄧小平在1992年南巡時曾經提出要「鼓勵廣東要赶超亞洲四小龍」願景，時隔28年後終於實現

據廣東省統計局數據顯示，2020年廣東省GDP為有史以來廣東全年經濟總量首次超過11萬億元，並連續32年居全國首位。作為內地外貿第一大省，2020年，廣東貨物進出口總額達7.1萬億元，按年下降0.9%，降幅比前三季度收窄0.7個百分點。其中，出口4.3萬億元，增長0.2%，增速實現由負轉正。

廣東省作為內地最早改革開放的地方，成為改革開放後內地經濟迅猛發展的典型。1992年，鄧小平南巡時鼓勵廣東要赶超「亞洲四小龍」，率先實現現代化。此後，廣東經濟總量在1998年超過新加坡、2003年超過香港、2007年超過台灣。2014年開始，廣東經濟總量已高於新加坡、香港和台灣的總和。

不過，廣東省體制改革研究會執行會長彭澎表示，疫情之下，廣東恢復得更快，逆勢而上，因此加速完成了對韓國的超越。但即便總量超過韓國，由於廣東人口是韓國的2倍多，因此廣東人均GDP只有韓國的一半左右，差距還是很大；此外，在公共服務、鄉村振興等方面與韓國仍有一定差距。

事實上，廣東省21個地市中只有7個地市的人均GDP高於全國平均水平，且全部在珠三角地區；三分二的地市人均GDP低於全國平均水平，主要分布在粵東西北地區以及珠三角的江門和肇慶。

另外，內地第二經濟大省江蘇2020年實現地區生產總值10.27萬億元，歷史性突破10萬億元大關，比上年增長3.7%，比全國平均高出1.4個百分點。

（第一財經）