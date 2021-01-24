廣東省政府工作報告：今年推進理財通試點　強化反壟斷

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-01-24 13:35

廣東省省長馬興瑞發表政府工作報告，提到今年加快大灣區國際商業銀行建設，推進全口徑跨境融資和「跨境理財通」試點，且加快前海深港現代服務業合作區、橫琴粵澳深度合作區、南沙粵港澳全面合作示範區建設，強化制度集成創新和規則銜接示範。

報告亦指，今年要充分釋放消費潛力，着力保就業穩收入促消費，堅持擴大消費同改善人民生活品質相結合，有序取消一些行政性限制消費購買的規定，支援廣州、深圳建設國際消費中心城市，布局一批區域消費中心城市，推動建設具有地方特色的市內免稅店，引導境外消費回流。

開展「粵貿全國」計劃

此外，實施內外銷產品「同線同標同質」，開展「粵貿全國」計劃，積極開拓國內市場。推動高品質商圈建設，打造消費節慶品牌。推動汽車以舊換新，促進家電更新消費。支援新型消費加快發展，壯大資訊消費，鼓勵發展智慧商店、智慧餐廳等新模式新業態，形成服務消費等新增長點。

報告亦指，今年打好關鍵核心技術攻堅戰。加大基礎研究力度，強化應用基礎研究主攻方向，積極參與國家戰略性科學計劃和科學工程，爭取在資訊光子、新材料等領域啟動新一輪部省聯合重點專項。

深入實施「廣東強芯」行動

同時，深入實施「廣東強芯」行動，加快在積體電路、工業軟體、高端設備等領域補齊短板。精準實施省重點領域研發計劃、重大基礎研究專案、粵港粵澳科技創新聯合資助計劃，瞄準人工智慧、區塊鏈、量子科技、生命健康、種子科學等前沿領域加強研發攻關，加快培育未來產業。

報告也提出，深化財稅金融體制改革，完善預算管理制度，加強財政資源統籌，建立集中力量辦大事預算安排機制，增強重大戰略任務財力保障。持續推進省與市縣財政事權和支出責任劃分改革，增強基層公共服務保障能力。

報告又指，要推進資料共用、協同治稅，提高稅收徵管水準。推進金融強省建設，提升廣州、深圳中心城市金融能級，深化城商行、農商行改革，做大做強地方金融機構。抓好廣州期貨交易所建設，支援深交所完善上市制度、開展「新三板」轉板試點。大力發展綠色金融。

強化反壟斷 防資本無序擴張

積極防範化解經濟領域重大風險。強化反壟斷和防止資本無序擴張，制定平台經濟創新合規發展工作意見，引導企業自覺接受監督，提升平台經濟監管能力。全面落實公平競爭審查制度，加強反壟斷和反不正當競爭執法。完善地方金融監管體系，在審慎監管的前提下推進金融創新，積極穩妥防範化解非法集資、中小金融機構等風險。

強化國有資本監管

與此同時，加強政府債務管理，管好用好地方政府專項債，防止新增隱性債務。強化國有資本監管，有效防範投資經營風險。堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，促進房地產市場平穩健康發展。

報告亦回顧去年經濟情況，全省地區生產總值2015年為7.5萬億元，2020年超過11萬億元，年均增長6%，總量連續32年位居全國第一。地方一般公共預算收入從9,367億元增加到12,922億元、年均增長6.6%，是全國唯一突破萬億元的省份。人均地區生產總值9.4萬元、年均增長4.2%。居民人均可支配收入4.1萬元、年均增長8%。