緬甸政變︱當地華人稱不敢出門：出現物資搶購情況　便利店已沒貨

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-02-01 16:14

2月1日，緬甸軍方發表聲明說，根據憲法條款實施為期一年的緊急狀態，總統府宣布將國家權力移交給國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）。對此現象，當地華人表示，他們目前處境比較安全，只是部分需要與當地政府對接的工作事宜受到影響。

緬甸發生軍事政變，軍方已經控制首都（點擊查看大圖）：

+ 3 + 3 + 3

據官媒《環球時報》2月1日報道，在緬甸仰光工作的劉先生透露當地最新情況時說，現在環境比較混亂但整體相對安全，街上車輛明顯減少，城市主要進出通道受阻，「手機運營商的網絡已經切斷了，目前WIFI網絡還能使用，但下午可能斷網。」

「很擔憂！」劉先生在緬甸從事互聯網金融工作，是中國銀聯的服務商。他的擔憂主要源於業務方面，因為新冠肺炎（COVID-19）疫情還未結束，又遇到這種情況，業務會受到很大影響。對於在緬甸華人的安全，劉先生則表示「不太擔心」，因為華人融入當地很深，對當地情況比較熟悉。

對於此次政變，劉先生表示「早有徵兆」，軍方已經預熱好幾天，但緬甸民眾還是準備不足。他說，目前緬甸民眾的心理比較矛盾，一方面民盟執政業績不佳引起一些中高層不滿，一些人懷念軍政府統治時期；另一方面下層民族主義盛行，也有人堅決不願再次進入軍政府時期。

一家民營企業駐緬甸員工鄭先生表示，今天他不敢出門，還沒去買東西，聽說小區出現了物資搶購的情況，便利店現在已經沒貨了，「家裡還有一些生活用品，可以維持幾天」。他表示有些擔心，但目前當地華人相對安全。

某駐緬甸的中資企業則表示，由於事發地是內比都，而大部分中資企業都在仰光，所以受影響不大。目前員工情緒比較穩定，項目正常運轉，部分需要與當地政府對接的工作事宜受到影響。

2020年緬甸大選前夕，緬甸社會矛盾加劇：

據悉，緬甸2月1日發生政變，當地軍方扣留國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）、總統温敏（Win Myint）及政府高層，宣布接管權力及國家進入緊急狀態。軍方宣稱這是為調查2020年11月的選舉不公平事件。

在緬甸2020年11月舉行聯邦議會選舉，民盟獲半數以上聯邦議會席位，繼續執政。不過，緬甸軍方與民盟圍繞大選結果產生分歧。軍方電視台說，軍方認為大選存在舞弊行為，要求選舉委員會展開調查，並推遲召開新一屆聯邦議會會議，但遭到拒絕。因此，緬甸軍方逮捕了國家領導人。