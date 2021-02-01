原黨史研究院副院長孫業禮任中宣部副部長　曾給政治局「講課」

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-02-01 16:30

1月28日，中國社會科學院2021年度工作會議在北京開幕。據《中國社會科學報》報導，中共中央宣傳部副部長孫業禮等應邀出席會議。該消息顯示，中共中央黨史和文獻研究院副院長孫業禮已調任中宣傳部副部長。

據《北京青年報》旗下公號「政知圈」1月31日報道，孫業禮主要從事國家領導人著作編輯和思想研究、中共歷史和中國近現代史研究，還曾給中共中央政治局「講課」。

2019年6月24日，孫業禮出席中共中央政治局第十五次集體學習。（央視截圖）

資料顯示，孫業禮1964年12月出生，北大歷史系碩士畢業後，他一直在中央文獻研究室工作，歷任中央文獻研究室副秘書長兼《黨的文獻》主編、中央文獻研究室第五編研部主任、中央文獻研究室第六編研部主任、中央文獻研究室副主任等。

2018年3月，孫業禮出任中央黨史和文獻研究院副院長。

2021年1月，中央黨史和文獻研究院官網「領導成員」一欄顯示，孫業禮已不再擔任中央黨史和文獻研究院副院長職務。

孫業禮曾參加過《習近平談治國理政》、《習近平論堅持全面深化改革》、《習近平論堅持和推動構建人類命運共同體》、《習近平談「一帶一路」》、習近平系列重要論述摘編及《胡錦濤文選》、《江澤民論「三個代表」》等中國領導人著作編輯和宣傳文章的撰寫。

此外，孫業禮曾給中共中央政治局「講課」。2019年6月24日下午， 中共中央政治局就「牢記初心使命，推進自我革命」舉行第十五次集體學習。當時做講解的就是中央黨史和文獻研究院研究員孫業禮。