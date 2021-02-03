中國空警-600服役前試飛　分析指有助縮小中美預警機實力差距

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-02-03 17:15

中國新型艦載預警機空警-600正處於發展的最後階段，最新消息指，該機日前在西安上空進行了試飛，引起外界關注。有分析指，空警-600艦載預警機服役之後，中美兩國的預警機實力差距將迅速縮小。

據《南華早報》1月28日報道，空警-600於1月27日在陝西西安上空試飛。報道引用軍方消息人士指，這款艦載預警機正處於發展的最後階段，而此次測試屬於投入使用前的又一次常規測試。

2020年8月，空警-600進行了首飛，當時有傳媒表示，空警-600裝備了新型AESA雷達，能夠為中國的航母提供更大的探測和跟蹤目標範圍，是航空母艦的力量倍增器。

報道稱，空警-600是除了美國E-2「鷹眼」預警機之外，世界上唯一的艦載固定翼預警機。而裝備了空警-600之後的中國海軍，也將成為世界上第三個擁有艦載固定翼預警機的海軍。

值得一提是，蘇聯在建造「烏里揚諾夫斯克」號核動力航母的時候，也在同步研製艦載固定翼預警機，當時有安-71和雅克-44兩個型號競標，最終蘇聯軍方選中了安-71。但是隨着蘇聯的解體，這些項目都無疾而終。

有分析稱，空警-600艦載預警機服役之後，中美兩國的預警機實力差距將迅速縮小。

目前，中國研製和裝備的所有預警機都使用了AESA雷達（有源電子掃描陣列），包括空警-2000，空警-200，空警-500和最新的空警-600。等到空警-600艦載預警機服役後，中國海軍將結束沒有艦載固定翼預警機的現狀。同時，空警-600必將大批量生產，進一步縮小中國與美國的預警機數量差距。

隨着艦載預警機進入發展最後階段，中國海軍第3艘大型航空母艦「003」的最新進展也備受外界關注。

此前1月26日，多個渠道消息稱，正在建造中的第3艘大型航空母艦「003」開始了「第二層」的建造。隨着覆蓋在機庫甲板上的第一段大跨度鋼結構的組裝完成，大型航空母艦「003」「不同以往」的部分也即將出現。

而機艙等模塊的出現，有力打破了外界關於「003」是戰列艦的傳聞。