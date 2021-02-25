國家鄉村振興局正式掛牌　取代扶貧開發領導小組辦公室

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-02-25 21:45

2月25日上午，中國官方在北京舉行「全國脱貧攻堅總結表彰大會」。當日下午，國家鄉村振興局牌子正式掛出。

據新華社報道，在25日下午，國家鄉村振興局牌子於北京市朝陽區太陽宮北街1號正式掛出，國務院扶貧開發領導小組辦公室牌子此前已經摘下。

作為國務院議事協調機構，國務院扶貧開發領導小組成立於1986年5月16日，當時稱國務院貧困地區經濟開發領導小組，1993年12月28日改用現名。國務院扶貧開發領導小組辦公室負責承擔領導小組的日常工作。

目前，國家鄉村振興局兩名副局長和4名司長已經公開亮相，都是原國務院扶貧辦的副主任和司長轉任，但64歲的扶貧辦原主任劉永富已確定卸任。

關於新局長人選，外界消息普遍認為，曾任四川省委常委兼組織部長王正譜，是這一職位的熱門人選。

資料顯示，王正譜現年57歲，畢業於北京農業大學農業經濟系，長期在中國農業部合作經濟司、財務司任職，曾經當過農業部辦公廳副主任兼新聞發言人。

王正譜被認為是中國鄉村振興局首任局長熱門人選。（四川新聞截圖）

2010年，王正譜從農業部財務司長任上空降遼寧省，任遼陽市長，四年後升任市委書記，兩年後升任省委常委兼組織部長2018年再平調四川。

2021年1月下旬，四川省人大宣布，由於王正譜已調離四川，中止其四川省人大代表資格。而同時，國務院副總理胡春華在北京主持的國務院扶貧開發領導小組全體會議，電視畫面顯示，王正譜在座。

除此之外，最令人關注的是，新設立的國家鄉村振興局，與現在農業農村部的職能似有重疊，此後鄉村振興工作由誰主導，備受外界關注。

對此，有分析認為，如果將國家鄉村振興局作為農業農村部下屬機構，似乎地位還不如原來的國務院扶貧辦；如果國家鄉村振興局直屬國務院，則農業農村部勢必名不副實，又要改回農業部原名，回歸主管農業生產和技術的原有職能。

最可能就是，國家鄉村振興局是列入國務院序列的國家局，但由農業農村部領導，就如國家鐵路局歸交通運輸部領導一樣。