內蒙古收緊「挖礦」比特幣昨升超4%　業內人士：後續或在高位震蕩

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-04 10:31

比特幣在3月1日凌晨觸底4.3萬美元後，連日強勢反彈，重回5萬美元高位。周三（3日）繼續上漲，全日漲幅超4%。同時，以太坊、柚子、萊特幣等虛擬貨幣亦有一定的漲幅。 比特幣緣何大漲？內地有區塊鏈業內人士認為，這或許與近期內蒙古要關停虛擬貨幣挖礦項目有關，並認為後續一段時間，比特幣等虛擬貨幣價格或將在高位震蕩。

內蒙古發改委日前在《關於確保完成「十四五」能耗雙控目標任務若干保障措施（徵求意見稿）》中提出，要確保「十四五」達成能耗雙控目標。文件表明要加快推進高耗能行業結構調整，「十四五」期間要合理有序控制數據中心建設規模，「嚴禁新建虛擬貨幣挖礦項目」，同時要全面清理關停虛擬貨幣挖礦項目，要求4月底前全部退出。

內蒙古提出降低污染及實現碳排放目標，要求全面清理關停虛擬貨幣挖礦項目。（視覺中國）

據上海證券報報道，已有內蒙古礦場開始向四川等地轉移。幣圈人士透露，產生單位電量的水電碳排放僅為火電的1/5，四川等地的水電挖礦可能不會受到政策衝擊。

報道指，在虛擬貨幣大漲後，海外區塊鏈概念股也有不同幅度的反彈。嘉楠科技漲46.77%，Marathon Patent漲27.69%，億邦國際漲15.65%。3月2日，內地A股數字貨幣概念股亦大漲，四方精創漲6.23%、新大陸漲5.54%、智度股份漲4.55%、拉卡拉漲4.20%。

比特幣觸底反彈。（coindesk截圖）

後續隨着內地「碳中和」等政策實施，數字貨幣會不會更火熱？上述人士認為，在當前幣價較高的情況下，挖礦成本上升對礦場壓力不大，但可能會導致數字貨幣挖礦項目（礦場）進一步向海外轉移。據悉，內地已有挖礦團隊將項目轉移到哈薩克等電費更加便宜的地方。

此前，特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克馬斯克（Elon Mask）在宣傳狗狗幣後，在Twitter上表示，比特幣和以太坊價格似乎已經很高。對此，有區塊鏈業內人士表示，後續一段時期，比特幣等虛擬貨幣的價格或許將在高位震盪。

（上海證券報）