兩會｜澳門委員張宗真：聽黨話、跟黨走是澳門社會廣泛共識

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-10 19:05

周三（10日）下午，全國政協委員、澳門特別行政區行政會委員、永同昌集團董事局主席張宗真表示，在中國共產黨建黨100周年來臨之際，聽黨話、跟黨走是澳門社會最廣泛的共識，澳門的青少年也是從這樣的文化角度認識、了解、接受、擁護、追隨中國共產黨，他們內心中嚮往長城、長江、黃山、黃河，嚮往北京天安門。

張宗真說，「一國兩制」是中央給澳門人民的最大民主與最大自由。（網上圖片）

張宗真說，「一國兩制」是中央給澳門人民的最大民主與最大自由。澳門是中國第一個對外開放的口岸，中華文化在與西方文化的融合過程中始終保持著自己的特色與傳承，並且佔據主導，這是「一國兩制」成功實踐的重要基礎。張宗真稱，「《七子之歌》中唱到『他們掠去的是我的肉體，你依然保管我內心的靈魂』，中的『靈魂』就是中華文化」。四書五經首先是在澳門翻譯成外文傳到西方，並對西方的啟蒙運動產生重大影響。西方的自然科學、天文繪畫藝術也是首先通過澳門傳入內地，中國歷史是澳門學校的必修課。在中西並舉、古今同在的澳門，保護與傳承中華歷史文化，是特區政府的神聖使命與責任。

張宗真指，「我們澳門的孩子中，有四分之一在內地上學，絕大多數的青少年在政府的推動下到內地系統的學習、考察、交流過」。張宗真認為，中國在文化層面上有四大優勢。第一，14億的中國人民是全世界所有民族中最吃苦耐勞的、人口最多的民族；第二，擁有9100萬黨員的中國共產黨，是全世界所有政黨組織紀律性最強的，一切為了人民，並且擁有最卓越中央領導核心的執政黨；第三，中國擁有世界上最悠久的、長達5000年的文明傳承；第四，經過改革開放40年的偉大實踐，今天的中國比歷史上任何時期都擁有更堅實的物質基礎，可以從容面對所有挑戰。

張宗真強調，澳門人民為祖國的偉大崛起而自豪，為自己的中華文化而驕傲、自信。澳門人民深深相信中華民族的偉大復興是任何力量都阻擋不了的。

張宗真說，澳門人民為祖國的偉大崛起而自豪。（新華社）

（澎湃新聞/北京日報）