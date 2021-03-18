中國實施《外商投資安全審查辦法》　商務部：不會增加不必要負擔

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-03-18 17:23

商務部發言人高峰在周四（18日）的例行記者會上針對《外商投資安全審查辦法》作出回應稱，指該法主要涉及兩大方面，分別是國防安全領域及與國家安全有關的重要農產品等領域，強調不會給正常的外國投資者和企業增加不必要的負擔。

高峰表示，對外商投資實施安全審查是國際通行做法，世界主要經濟體均已建立或正在完善外資安全審查制度。《外商投資安全審查辦法》是按照《外商投資法》及實施條例的要求，對外資安全審查制度的細化完善，是中國經濟平穩健康發展和進一步擴大對外開放的必要保障，從長遠看有利於外資企業在中國更好地發展，不會給正常的外國投資者和企業增加不必要的負擔。

高峰稱，《外商投資安全審查辦法》規定應當進行安全審查的外商投資範圍，主要包括兩個方面，一是投資軍工、軍工配套等關係國防安全的領域，以及在軍事設施和軍工設施周邊地域投資；二是投資關係國家安全的重要農產品、重要能源和資源等9個領域，並取得所投資企業的實際控制權。

據介紹，《外商投資安全審查辦法》是在2021年1月起正式施行，共有23條，規定適用審查的外商投資類型、審查機構、審查範圍、審查程序、審查決定監督執行和違規處理等，進一步提高審查工作的規範性、精準度和透明度，儘可能減少對外商投資活動的影響，保護外商積極投資和合法權益。該法提到，如果外商的投資影響國家安全，發改委、商務部牽頭負責的工作機制可以作出禁止投資的決定。

（綜合報道）