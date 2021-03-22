BBC訪問退役8年微博審查員　稱每日接超2百條指令刪帖屏蔽敏感詞

撰文： 孫飛 最後更新日期： 2021-03-22 11:08

中國政府與英國廣播公司（BBC）之間的緊張關係持續高温。近日，BBC專訪了一位曾經任職中國網絡社交平台審查員的中國人，曝光了該平台的審查員工作的一些日常工作情況。

英國廣播公司（BBC）存在英國政府背景，被視為英國官媒。（VCG）

此人據稱名為「劉力朋」，在2011年至2013年間擔任新浪微博的審查員。中國的新浪微博類似於美國Twitter。

劉力朋透露，「一開始接到直接命令要求刪帖屏蔽的每天也就十幾個，到後來一天能有好幾十個要求刪帖屏蔽的敏感詞，再後來要刪帖屏蔽的敏感詞越來越多，一天能有超過200條指令。」

BBC報道展示的一張圖片顯示，2014年8月23日的幾條審查信息包括「長沙火車站一男子將3人劃傷，傷者無大礙，新聞內容注意處理聯繫新疆人砍人的謠言內容。」「昨晚在長春市創業大街大潤發超市門口發生一起砍人事件，被捅傷者傷勢較嚴重，在新聞出來前，說是新疆人所為的都刪。一般討論的不用處理。」

劉力朋在2020年舉家離開中國抵達美國，公開了自己在任職期間所保留的「審查日誌」。

英媒BBC近期與中國政府紛爭不斷。2021年2月4日中國外交部批評BBC涉及中國新疆報道與事實不符。2月4日當天，英國通訊管理局吊銷中國國際電視台（CGTN）牌照。

港台不再轉播BBC世界新聞頻道

國家廣播電視總局於2月12日禁止BBC世界新聞頻道在中國境內落地，香港電台隨後宣布不再轉播BBC世界新聞頻道。

隨後，2020年12月BBC所拍一條17分鐘介紹武漢的日常生活變化的短片的英文版畫面不同於中文版，呈現灰黃色，被指採用了「陰間濾鏡」的手法，有失客觀立場，受到中國輿論批評。

BBC對中國的調查性視頻報道畫面經常呈現灰黃陰暗的色彩。（BBC視頻截圖）

3月2日，英國駐華大使吳若蘭（Caroline Wilson）發表文章《外國媒體憎恨中國嗎？》，評論中國媒體環境，表達對BBC等西方媒體的支持立場。

2021年3月，中國外交部新聞司負責人就BBC世界新聞頻道涉疆「強迫勞動」、中國「限制新聞自由」和BBC廣播四台「假信息之龍」等報道向該台駐京分社提出嚴正交涉。