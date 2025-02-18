「2024 YR4」小行星8年後撞地球 天文專家：中國已部署防禦系統
撰文：鄭寧
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近期，一顆編號為「2024 YR4」的小行星「可能會在8年後撞擊地球」在網絡引起熱議。
據央視報道，中國天文專家表示，目前的撞擊概率只是一個估值，眼下更重要的是開展持續觀測和軌道測算。即便未來對人類構成明確威脅，防御策略也有很多，中國目前已開始部署「近地小行星防御系統」，全球科學家也正以「行星防御」為紐帶展開協作。
據美國CNN報道，美國國家航空航天局（NASA）噴氣推進實驗室近地天體研究中心近日表示，一顆名為「2024 YR4」的小行星，有2%的概率將在2032年撞上地球。這顆小行星於2024年12月27日首次被發現。據估計，其直徑為40至90米，與一棟大樓大小相當。預測的潛在撞擊帶，橫跨東太平洋、南美洲北部、大西洋、非洲、阿拉伯海和南亞，破壞半徑可達50公里。
自2025年1月初以來，NASA的天文學家一直使用望遠鏡來追蹤這顆小行星。目前，這顆小行星距離地球超過4800萬公里。雖然撞擊的可能性很小，但天文學家正在密切跟蹤，以發現更多細節。
對於小行星轉地球的防禦，2024年4月時，中國工程院院士、中國探月工程總設計師吳偉仁介紹，中國已展開「小行星防禦計劃」，並表示中國預計在2027年前後，對一顆數千萬公里外的小行星實施動能撞擊，使其改變運行軌道。
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