韓正在京晤太古行政總裁：冀支持鞏固香港國際航空樞紐地位

央視報道，國家副主席韓正24日在北京會見來華參加中國發展高層論壇2025年年會的英國太古集團行政總裁施銘倫（Merlin Bingham Swire），表示希望太古集團積極參與粵港澳大灣區和海南自由貿易港建設，在支持鞏固香港國際航空樞紐地位等方面作出新的貢獻。



國家副主席韓正24日在北京會見英國太古集團行政總裁施銘倫。（央視）

在會見施銘倫時，韓正表示，當前世界面臨複雜挑戰，國際經濟格局深度調整。中國堅持經濟全球化的正確方向，維護世界貿易規則體系，堅定不移推進改革開放，將為全球經濟發展注入更多穩定性和確定性。太古集團是世界著名的跨國公司，在中國內地和香港都取得了很好的發展。希望太古集團積極參與粵港澳大灣區和海南自由貿易港建設，在支持鞏固香港國際航空樞紐地位等方面作出新的貢獻。

此外，韓正又會見瑞士諾華公司首席執行官萬思瀚。韓正表示，諾華公司是全球著名的創新藥物企業，為人類健康事業作出重要貢獻。中國政府鼓勵和支持創新藥物研發，依法加強知識產權保護，為包括諾華公司在內的外國企業提供更好的創新環境。希望諾華公司抓住機遇，充分發揮自身優勢，深化拓展雙方互利合作，在華實現更大發展。

報道指，施銘倫和萬思瀚高度評價近年來中國經濟社會發展取得的成就，看好中國發展前景，對投資中國充滿信心。兩家企業均表示致力於對華長期合作，將繼續紮根中國，持續深耕中國市場，擴大對華投資，深化同中國在航空、醫藥健康等領域合作，推動英中、瑞中互利合作取得新的成果。