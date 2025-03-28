國新辦發布白皮書　指新時代西藏人權事業取得歷史性成就

周五（28日），國務院新聞辦公室發布《新時代西藏人權事業的發展與進步》白皮書，指西藏經濟社會權利保障水平全面提升，人權法治保障水平穩步提升，新時代西藏人權事業取得歷史性成就。



除去前言、結束語，白皮書分為八個部分，分別是：西藏人權事業波瀾壯闊的發展歷程、全過程人民民主廣泛真實管用、經濟社會權利保障水平全面提升、文化權利保障持續加強、宗教信仰自由有力維護、環境權利保障充分有效、特定群體權利平等保障、人權法治保障水平穩步提升。

白皮書指出，十八大以來，以國家主席習近平為核心的黨中央，堅持把尊重和保障人權作為新時代黨的治藏方略的重要內容，融入西藏工作的全過程各方面，奉行以人民為中心的人權理念，堅持以發展促人權，大力推進全過程人民民主，不斷加強人權法治保障，協調增進公民權利和政治權利以及經濟、社會、文化權利，努力促進人的全面發展和各族人民共同富裕，推動西藏人權事業取得全方位進步、歷史性成就。

白皮書稱，西藏人民依法享有更加廣泛充分、真實具體、有效管用的民主權利。適當生活水準權、受教育權、工作權、健康權、社會保障權得到更充分保障。西藏文化建設實現了前所未有的繁榮與發展，有效保障了各族人民的文化權利。

白皮書介紹，西藏宗教信仰自由保障的法治化水平不斷提高，有力維護了宗教和順、社會和諧、民族和睦。西藏成為世界上生態環境最好的地區之一，人民生態環境權利保障水平不斷提升。中國政府高度重視對西藏婦女、兒童、老年人、殘疾人等特定群體的權利保障，使他們共享人生出彩和夢想成真的機會。西藏將尊重和保障人權貫穿立法、執法、司法、守法各環節，人權法治化水平持續提升。

白皮書強調，新時代西藏人權事業取得的歷史性成就，是沿著中國人權發展道路在雪域高原書寫的壯麗華章，力度前所未有，成就前所未有。在以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的新時代新征程上，中國共產黨和中國政府將繼續順應西藏各族人民對美好生活的期待，推動西藏人權事業實現更高質量的發展，續寫雪域高原人權保障新篇章。