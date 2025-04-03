知名華裔教授在美遭FBI搜查失聯2周　律師：夫婦安全未被捕及指控

3月28日，美國聯邦調查局（FBI）突擊搜查了美國印第安納大學知名華裔教授王曉峰（Xiaofeng Wang）及其妻子馬念麗（Ninali Ma）位於布盧明頓和卡梅爾的住宅，行動持續全天並查扣物品，但FBI未透露具體原因。



事件發生後，美國學界、內地輿論嘩然，有大學教授稱，王曉峰失聯已有兩周。美國當地時間4月2日，王曉峰的律師告知《印第安納每日學生報》（Indiana Daily Student，IDS）表示，王曉峰夫婦目前安全，沒有被捕，也沒有面臨任何刑事指控。



Taft Law律師事務所律師Jason Covert通過聲明表示，王教授與馬女士感謝印第安納大學同事及學術界同仁的鼎力支持，他們期待在調查結束後澄清名譽，重返工作崗位繼續其成功事業。

王曉峰律師表示，夫婦二人安全，並未被指控。

據此前報道，FBI探員上週五耗費大半天時間搜查了馬年利與王曉峰位於卡梅爾及布盧明頓的住所，並從兩處住宅搬走多個箱子。FBI發言人巴文德（Chris Bavender）通過短訊證實，FBI於28日執行了法院授權的執法行動，但他未透露更多消息。

王曉峰是印第安納大學伯明頓分校盧迪信息、計算與工程學院教授，是電腦安全領域最知名學者之一，同時也是電氣電子工程師學會會士（IEEE Fellow）、電腦協會會士（ACM Fellow）及美國科學促進會會士（AAAS Fellow），擔任過電腦協會安全專委會（ACM SIGSAC）主席。個人在電腦安全CS ranking方向排名世界第一，在安全四大頂級會議上的論文發表數量同樣居於世界首位。其妻子馬念麗為現任印第安納大學圖書館首席系統分析師兼程式設計師。

王曉峰教授2024年11月曾在香港大學發表AI網絡安全主題演講。（圖源：香港大學同心基金數據科學研究院）

據《印第安納每日學生報》報道，美國大學教授協會印第安納大學布盧明頓分會主席Alex Tanford透露，王曉峰於三月中旬被採取「臨時行政措施」，即遭禁用辦公室及筆記本電腦。上週五，王曉峰告Tanford自己已被解聘。解聘信據稱於當日下午三時許發出，當時正值FBI同步進行搜查行動。

王曉峰是印第安納大學的終身教授，美國大學教授協會IUB分會反對「立即終止」王終身教授的決定，並致信校方表達不滿，要求恢復王曉峰職務，以及指責校方做法未經「最高級別審查程序」。而多位盧迪信息學（Luddy School of Informatics）、計算與工程學院教職員也表示，由於校方缺乏溝通，他們感到憂心忡忡。數名王曉峰的同事此前並不知曉其正接受校方調查。