中國主辦北太平洋海警論壇　中俄美加日韓6年來首度齊聚

中國海警局今（11）日宣布，第25屆北太平洋地區海岸警備執法機構論壇（NPCGF）專家會已於4月7日至11日在江蘇南京圓滿舉行。值得關注的是，本次會議為自2019年以來，首次有包括中國、美國、俄羅斯、加拿大、日本及韓國等6個成員機構全數派代表出席，顯示北太平洋地區多邊海上合作再現實質進展。



根據公開信息，論壇為加強區域海上執法協作與安全治理的重要平台，成立於2000年，由日本海上保安廳倡議發起，中國則於2004年加入。此次由中國海警主辦的專家會，是繼2018年廈門會議後，中方第二次承辦該論壇。論壇每年輪流由成員國主辦一次專家會與高官會。

中國海警在江蘇南京主辦第25屆北太平洋地區海岸警備執法機構論壇專家會，號稱6方在6年來首度齊聚。（海警局官網）

中國海警局表示，此次會議以「加強多邊合作，維護海上穩定」為主軸，討論議題包括打擊偷渡與毒品等非法販運行為、協調公海漁業執法巡航、海上應急救援、環境保護經驗交流及執法資訊共享等，並就論壇年度高官會的合作計畫初步達成共識。

本次論壇也涵蓋論壇下設的7個工作組，包括打擊海上非法販運、漁業執法、海上安全、海上應急、資訊交換、聯合行動及秘書組等。目前中國海警局輪值主持秘書組，並牽頭負責打擊非法販運工作組。

中國外交部與交通部官員也出席了本次活動相關環節。根據中國海警局說法，論壇成果展現出「多邊協作推動地區海洋治理的積極意願」。

據了解，去年由日本主辦的會議，俄羅斯並未出席，而今年在中國主辦下，六方6年來再度齊聚。中國海警近年來持續強化國際交流，除既有與日本、韓國、俄羅斯、巴基斯坦等機構合作外，2023年首次與印度、祕魯、柬埔寨展開高級別會晤。

在實際行動方面，中俄雙邊海警聯合巡航已於2024年擴展至北極海水域，並創下首次巡航紀錄。而2023年中國海警進行北太平洋公海漁業執法任務時，官方更首度提及巡航範圍已抵達國際換日線以東海域。

據中國海警局透露，今年稍晚中國也將主辦本屆高官會，進一步鞏固多邊合作成果。