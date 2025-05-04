五一｜貴州遊船翻側至少3死14人失蹤　習近平指示搜救及做好善後

內地五一黃金周期間，貴州畢節市5月4日發生遊船傾覆事故，至少造成3人死亡、60人送醫救治，另有14人仍在搜救中。事發於由畢節市代管的黔西市，地點為新仁鄉化屋村百里畫廊景區，兩艘遊船在烏江上遊的六衝河航行時，突然發生翻側事故，共70多人落水。事故發生後，國家主席習近平高度重視並作出重要指示，促相關部門須千方百計搜救落水人員、全力救治傷員，妥善做好遇難人員善後及家屬安撫等工作。



目擊者：短短5、6分鐘電閃雷鳴加暴雨冰雹

事發於4日下午約4時40分許， 六衝河是烏江最大的一級支流，幹流全長273.4公里，天然落差1,243米。事故發生時，該河段正遭遇大暴雨侵襲，江面異常危險。

央視新聞引述目擊的李姓遊客稱，事發前當地天氣狀況良好，其所乘坐的遊船載有20多名遊客，按常規40分鐘環線行程從碼頭出發。當船只行駛還不到10分鐘，天氣驟變，短短5、6分鐘內，突然電閃雷鳴下起暴雨加冰雹，狂風把能見度降到了灰濛濛一片。

圖為2025年5月4日，貴州省黔西市兩艘客船傾覆現場，搜救人員正在進行搜救。（新華社圖片）

遊船分兩層 下層乘客基本未穿救生衣

李指出，因為自己乘坐的遊船距離岸邊較近，船長處置得當成功避險。但與之相鄰的，另一艘長約2、30米的遊船在狂風中傾覆。李表示，他所乘坐的遊船分兩層，一層用於乘坐，二層用於觀景：「在一層乘坐時基本沒人穿救生衣，而上二層觀景則明確規定要穿救生衣，所以這導致了一些人穿救生衣，一些人沒穿的實際情況。」

貴州相關救援部門繼續在現場展開救援，截至當晚9時，貴州消防已調派8個支隊、共84車、248人（包括潛水員83人），16台水下機器人，24艘舟艇趕赴現場進行救援。

貴州省黔西市暴雨致載人遊船側翻。（新京報）

習近平：有些地方近期接連發生安全事故

習近平強調，近期有些地方接連發生安全事故造成群死群傷，各地區和有關部門要深刻汲取教訓，堅決克服麻痹思想，進一步壓實各方責任，聚焦旅遊景區、大型公共場所、居民小區、返程交通等，強化安全措施，狠抓工作落實，堅決遏制重特大安全事故多發勢頭。

國務院總理李強指出，「五一」假期接近尾聲，要進一步督促指導各地有關方面，狠抓安全生產責任落實和安全管理措施落地，突出重點場所、重點領域，全面排查消除風險隱患，堅決防範遏制各類重特大事故發生。

國務院副總理張國清已率領有關部門負責人，趕赴現場指導救援處置工作。貴州省委、省政府主要負責人已在現場指揮應急處置工作。

圖為2025年5月4日，無人機空拍貴州省黔西市兩艘客船傾覆現場，搜救人員正在進行搜救。（新華社圖片）

新仁苗族鄉位不久前入選「全省鄉村旅遊重點鎮」

公開資料顯示，新仁苗族鄉位於黔西市南陲，歷史文化悠久、民族風情濃郁，不久前入選貴州「第二批全省鄉村旅遊重點鎮」。

五一期間，烏江源百里畫廊吸引眾多遊客前往旅遊觀光。該景區無門票，但乘船遊烏江源每人往返船費為普通船票價50元、遊船60元，單程約1小時。每年4月至11月是百里畫廊的旅遊旺季。