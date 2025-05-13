非法收受巨額財物退休後不知止　廣東原人大幹部梁萬里被開除黨籍

廣東省人大教科文衛委原主任委員梁萬里，涉嫌嚴重違紀違法，被開除黨籍，並取消相應退休待遇。



梁萬里。（網上圖片）

據廣東省紀委監委消息，經廣東省委批准，廣東省紀委監委對廣東省人大教科文衛委原主任委員梁萬里嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經查，梁萬里喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮金，由他人支付應由其個人支付的費用；違背組織原則，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；違反工作紀律，違規干預插手司法活動；毫無紀法底線，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、案件處理、職務調整晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物，退休後仍不知止。

梁萬里嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、利用影響力受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經廣東省紀委常委會會議研究並報廣東省委批准，決定給予梁萬里開除黨籍處分；按規定取消其相應退休待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

梁萬里。（網上圖片）

公開資料顯示，梁萬里出生於1953年6月，廣東陽江人，廣東省委黨校經濟學專業畢業，省委黨校在職研究生學歷。

梁萬里早年在陽江市工作，曾任陽西縣委書記，陽江市委常委、市紀委書記。2000年3月，他跨市調職，任湛江市委常委、市紀委書記，2001年9月任湛江市委副書記、市紀委書記。

2006年2月，梁萬里任廣東省紀委常委，翌年5月任省紀委副書記。2012年1月，梁萬里轉任廣東省人大教育科學文化衛生委員會主任委員，至2017年1月到達任職年限辭去相關職務。

在卸任之後，梁萬里曾多次公開出席活動。2021年12月，梁萬里以「廣東省紀委原副書記」的身份出席了某畫展；2023年10月，他又以「廣東省紀委副書記」的身份出席商會活動。直至2024年10月，71歲的梁萬里通報被查。