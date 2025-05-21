陳奕迅遭YT帳號造謠離世　內媒支持維權：國內部門可協調跨境處理

陳奕迅近日遭一個YouTube帳號造謠因新冠併發症去世，消息一度衝上微博熱搜第一名，引發全網震動。有內媒發表評論文章稱，「支持陳奕迅依法維權，不要給造謠者留有僥倖心理，以淨化網絡空間」。



陳奕迅（fb@陳奕迅）

歌手葉曉粵在微博發文提到，陳奕迅去世是假新聞。（微博）

多個內媒報道，「陳奕迅去世」的謠言源頭是YouTube帳號「台山TV」發布的一則長達9分27秒的影片，但影片內容基本為拼接陳奕迅舊照片+粵語AI配音，並無任何有效信息。

內媒指「台山TV」之前還曾發布蔡瀾、成龍等人去世的假消息，該帳號發布的影片大多是毫無根據的娛樂八卦、明星相關謠言等內容，均是無稽之談。

據《香港01》記者21日早上在YouTube網站檢索涉事帳號「台山TV」，已無法搜尋到該帳號及相關影片。

陳奕迅（fb@陳奕迅）

涉誹謗罪可判處三年以下有期徒刑

內媒《新京報》發表評論文章稱，造謠這種行為不僅侵犯了藝人的名譽權，受害藝人可依法維權，還可能因轉發次數達到一定數量而面臨法律責任。根據內地《治安管理處罰法》》第二十五條，散布謠言擾亂公共秩序的，可處五日以上十日以下拘留，並處五百元人民幣以下罰款。

此外，根據內地《刑法》第二百四十六條，利用信息網絡誹謗他人，情節嚴重的，可能面臨誹謗罪的刑事責任，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利。

「可向國內相關管理部門舉報，協調跨境處理」

文章稱，根據屬地管轄原則，若自媒體運營者或行為人在中國境內，即使發布於外網，仍受中國法律管轄。若行為人位於境外，可聯繫境外平台舉報，要求刪除內容，或通過國際司法協助（如《海牙公約》）追究責任，但程序複雜且週期較長。若謠言對境內造成重大影響，可向國內相關管理部門舉報，協調跨境處理。

文章稱，個別自媒體造謠代價太低，不僅讓受害者名譽受損，還佔用了大量公共資源。支持陳奕迅依法維權，不要給造謠者留有僥倖心理，以淨化網絡空間。

官媒：管理的精細度和力度仍要持續增強

官媒《北京日報》旗下微信公眾號《長安街知事》也發表評論文章稱，如何有效應對AI謠言，是推動科技向善的重要課題。著眼於曝光的種種亂象，一段時間以來，各項制度法規不斷完善。比如內地《人工智能生成合成內容標識辦法》明確要求AI生成必須帶標識，相信能起到一定的約束作用。

文章稱，但話說回來，造謠的雖是AI，背後操弄牟利的還是人。在推動技術進步的同時，管理的精細度和力度仍要持續增強，才能讓每一個AI使用者都心有敬畏。