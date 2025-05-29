達10的20次方量級！　中國新一代人造太陽再創聚變裝置運行新紀錄

新一代人造太陽「中國環流三號」，近日再創中國聚變裝置運行新紀錄，達到10的20次方量級。



新一代人造太陽「中國環流三號」。（央視新聞）

中核集團發布消息，近日，中核集團核工業西南物理研究院再次創下中國聚變裝置運行新紀錄——新一代人造太陽「中國環流三號」實現百萬安培億度H模，即裝置同時實現等離子體電流一百萬安培、離子溫度1億度、高約束模式運行，綜合參數聚變三乘積再創新高，達到10的20次方量級，中國聚變快速挺進燃燒實驗。

「中國環流三號」是中國自主研製的可控核聚變大科學裝置，其能量產生原理與太陽發光發熱相似，因此被稱為新一代人造太陽。

據介紹，聚變反應釋放能量巨大，聚變資源儲量豐富，主要產物清潔安全，被稱為「人類未來的理想能源」。挺進燃燒實驗，意味著可控核聚變走向應用的核心環節。

可控核聚變是指通過人為控制條件，使輕原子核通過碰撞反應結合成較重原子核，並在此過程中折損質量、釋放能量的過程。（財聯社）

可控核聚變是指通過人為控制條件，使輕原子核通過碰撞反應結合成較重原子核，並在此過程中折損質量、釋放能量的過程。當核聚變綜合參數聚變三乘積大幅躍升時，即可進入燃燒階段，這意味反應如同真正的太陽一般，其產生的能量能夠維持自身持續進行，不再依賴外部輸入的能量來維持高溫、高密度等反應條件。

目前，中國已在可控核聚變的多項前沿技術領域取得國際領先並快速挺進燃燒實驗階段。以「中國環流三號」為例，作為新一代人造太陽是目前中國規模最大、參數最高的磁約束先進托卡馬克大科學裝置，自2020年12月建成並實現首次等離子體放電以來，多次刷新我國可控核聚變裝置運行紀錄，並多次取得國際先進成果。