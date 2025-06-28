中國三所新軍校正式成立　 面向社會招收普通高中畢業生

6月28日，陸軍兵種大學、信息支援部隊工程大學、聯勤保障部隊工程大學三所新調整組建的軍校舉行成立大會。3所新組建院校招生專業、招生數量等信息，後續結合年度招生計劃適時發布。



據此前報道，5月15日，中央軍委決定，調整組建中國人民解放軍陸軍兵種大學、中國人民解放軍信息支援部隊工程大學、中國人民解放軍聯勤保障部隊工程大學等3所院校，均為高等教育院校，面向社會招收普通高中畢業生。

陸軍兵種大學

經中央軍委批准，2025年5月，陸軍兵種大學由陸軍裝甲兵學院和砲兵防空兵學院為基礎調整組建，是全軍唯一一所面向裝甲兵、砲兵、防空兵培養主戰兵種人才的大學，是「陸戰之王」成長的搖籃、「鐵血戰神、空衛兵」培養的華土衛士。

經中央軍委批准，2025年5月，陸軍兵種大學由陸軍裝甲兵學院和砲兵防空兵學院為基礎調整組建，是全軍唯一一所面向裝甲兵、砲兵、防空兵培養主戰兵種人才的大學。

經中央軍委批准，2025年5月，陸軍兵種大學由陸軍裝甲兵學院和砲兵防空兵學院為基礎調整組建，是全軍唯一一所面向裝甲兵、砲兵、防空兵培養主戰兵種人才的大學。

作為歷經戰火洗禮的知名高校和勝戰先鋒成長的軍事殿堂，辦學歷史可追溯到「延安炮校」和「哈軍工」。伴隨改革強軍新征程，大學被全新定位賦能，承載新時代一流軍事人才培育先行試辦重任。

陸軍兵種大學大學橫跨5省6市，校本部坐落於安徽合肥，大學建有5個國家級、13個軍隊級重點實驗室，擁有以院士領銜、國家軍隊教學名師和科技領軍拔尖人才為骨幹的曉戰教戰人才方陣，近年來獲國家和軍隊（省）級科技獎120餘項、教學成果獎110餘項。

資訊支援部隊工程大學

資訊支援部隊工程大學擔負軍隊網路資訊體系新域新質人才培養重任，於2025年以國防科技大學資訊通訊學院、陸軍工程大學通訊士官學校為基礎調整組建，是全新打造的戰略性兵種資訊支援部隊唯一直屬大學，是我軍資訊網路、通訊工程、資料智慧、軟體系統等網信軍官培養搖籃。

資訊支援部隊工程大學。（網絡圖片）

資訊支援部隊工程大學。（網絡圖片）

大學聚焦網路資訊體系新域新領域，開設通訊工程、光電資訊科學與工程、資料鏈工程、電磁頻譜工程、資訊安全、智慧視覺工程、資料科學與大數據科技、指揮資訊系統工程、軟體工程、網路工程等10個大學專業，承接建置資訊網路科學與技術、資料智能與雲端運算、軟體工程與網路

聯勤保障部隊工程大學是一所立足於聯保、面向全軍的高等教育院校，於2025年5月以陸軍勤務學院和陸軍軍事交通學院為基礎合併組成。

陸軍勤務學院

陸軍勤務學院校本部駐重慶，辦學實體分別部署在天津、重慶及安徽蚌埠。主要面向全軍後勤領域通用專業培養指揮管理、工程技術人才，學科專業涵蓋軍事學、工學、經濟學、管理學4大門類，承接建設6個博士學位授權點、19個碩士學位授權點、21個本科專業。其中，軍事後勤、軍事裝備、應用經濟學、機械工程、土木工程、石油與天然氣工程等學科在軍內外享有盛名。

陸軍勤務學院校本部駐重慶。

陸軍勤務學院校本部駐重慶。

大學前身融合了原後勤工程學院、軍事經濟學院、軍事交通學院、軍事交通運輸研究所等院校和科研單位，辦學實力雄厚，歷史底蘊深厚，紅色基因贗續悠久，薪火傳承「紅岩精神」「紅管家精神」「鋼鐵運輸線精神」，是我軍後勤領域人才培養的重要領域、支持國際研究的重要基地、重要的重要能力。