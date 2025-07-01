繼廣州後長沙也宣布將中華田園犬移出危險犬隻　內媒：治理的進步

​​6月30日，廣州、深圳、長沙等地陸續對中華田園犬（又稱唐狗、土狗、混種狗）移出《危險犬只目錄》，引發網民熱議。



內媒指出，城市在劃分「哪些狗狗被禁養」時主要考慮兩個方面：第一是大，杭州的禁養名錄中就曾提到，在重點限養區只能養高45厘米、長60厘米以下的犬類；第二是烈，即一些烈性犬，比如秋田犬、藏獒、鬥牛犬等有明顯攻擊性的犬類，則被禁止在公寓樓內飼養。



中華田園犬被禁養的主要原因就是被劃為「烈性犬」。內地專家曾稱，考慮到這種品種的狗對於陌生人的攻擊性比較強，在城市當中容易咬傷人，「因為品種不純，基因也不穩定，可能一代土狗很溫順，下一代的溫順程度就不好說了。」

繼深圳、廣州後，長沙也宣布將中華田園犬移出危險犬隻。（網絡圖片）

內媒《大河報》稱，中華田園犬當初列入禁養烈犬名錄，算是「以部分取其餘」，是擴大管理面的做法，甚至也可以說是一定程度的「加碼」。

《大河報》指出，城市養犬問題由來已久，諸多矛盾雖然涉及方方面面責任，核心問題，仍是治理能力不足與高速城市化進程中寵物犬數量不斷增加的矛盾。

內媒：城市養犬政策「低標準管理高標準立法」

《大河報》分析，目前中國城市養犬政策是「低門檻進入低標準管理高標準立法」。許多地方政府如果嚴格按照現有相關法律執法，那麼很多不文明養犬行為即使不杜絕，至少會大幅減少。

中華田園犬在中國馴養千年，又被稱為土狗、大黃狗等，多數養在農村山區。（網絡資料圖）

中華田園犬在中國馴養千年，又被稱為土狗、大黃狗等，多數養在農村山區。（網絡資料圖）

《大河報》指出，「執法無力」的觀感，又直接促使立法者傾向於將立法的門檻提升，如擴大「黑名單」等，「中華田園犬，大概就是這樣被整個放進了「黑名單」。

文中提到，「黑名單」的擴大化，必然與治理能力的不足或精細化程度不夠有關。當「黑名單」開始「縮小」，不妨理解為體現了治理現代化、精細化的意願，「至少可以說，地方有關部門將對精細化治理有了更高要求。從這個角度去看，一些省份讓中華田園犬逐步「退出」禁養名錄的做法，其實是值得肯定的。」

不過由於內地近年出現不少烈犬傷人的事件，網民對此評價兩極。有網民稱讚是政策的進步，也有網民批評「中華田園犬絕對是會咬人的，不希望再出現惡性事件。」