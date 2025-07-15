女子胸圍和下體藏海洛英闖關　羅湖斷正　監護下排出白色塊狀物

一名女子在胸圍和下體藏匿毒品圖走私，經羅湖口岸過關時被海關關員攔截檢查。經檢測，上述毒品為海洛英，合共重55.97克。目前，案件正在進一步偵辦調查中。



女子「人體藏毒」闖關。（央視）

女子「人體藏毒」闖關。（央視）

女子胸圍內被發現一包用保鮮膜和紙巾包裹的疑似毒品的白色塊狀物。（央視）

據央視報道，事發當日，羅湖海關關員根據之前掌握的相關情況，對一名身穿黑色衣服涉嫌走私毒品的進境女子進行布控。

海關關員稱，女子在查驗過程中非常緊張，且講話的邏輯亦十分混亂，「進一步加深了我們對她的懷疑，於是我們對她進行了人身檢查。」

其後，海關關員在女子胸圍內發現了一包用保鮮膜和紙巾包裹的疑似毒品的白色塊狀物，經稱重為28.09克。之後海關關員發現她依然神情緊張，答非所問，便懷疑她還有隱情。

女子還在下體藏毒。（央視）

女子還在下體藏毒。（央視）

經過毒品快速反應檢測，檢測結果顯示是毒品陽性。（央視）

經過進一步問訊，女子承認自己的體內還有一包。CT檢查結果顯示，她的體內確實還有一包可疑物品。直至當晚10時許，女子在監護下從體內排出一包疑似毒品的白色塊狀物，凈重27.88克。

經過毒品快速反應檢測，檢測結果顯示是毒品陽性。經進一步檢測為海洛英，兩包可疑物品共重55.97克。目前，該案正在進一步偵辦調查中。

內地海關提醒，根據中華人民共和國刑法第347條規定，走私、販賣、運輸、製造毒品，無論數量多少，都應當追究刑事責任，予以刑事處罰。