廣西北海海域摩托艇與快艇相撞2遇難　死者遺下7歲兒和3歲女

據央視周六（26日）報道，周二（22日）14時25分，廣西北海市海城區地角街道魚骨沙洲附近海域發生一起摩托艇與快艇相撞事故，造成2人死亡。其中，乘摩托艇的31歲男死者，據家屬透露其剛過完生日，留下了7歲兒子和3歲女兒。當地政府迅速啟動應急響應，展開調查與善後處理。



據初步調查，四川籍遊客嚴某當日與摩托艇主商定乘坐摩托艇出海遊玩，由受僱於艇主的北海本地艇手吳某雲駕駛，嚴某坐前、吳某雲坐後。14時25分，摩托艇在距岸約200米處與一艘快艇相撞，2人落水。附近船隻立即救援，將2人救回岸邊，但經醫務人員確認，兩人均無生命體徵。

事故發生後，當地於14時42分接報警，地角街道黨委政府及公安、應急、海洋、文旅、衛健等部門迅速趕往現場，成立調查組。調查組已扣押涉事船艇，調取海域監控視頻，並對相關人員進行詢問筆錄，深入調查事故原因。鑑於事發海域海況複雜，調查工作仍在進行。

家屬傷心不已。（極目新聞）

遇難者嚴先生的姐姐伍女士透露，現時嚴先生在殯儀館躺著，屍身也不全，還有一隻手在海中沒有打撈上來，希望可以找到，「弟弟出來之前我們才給他過了31歲生日，弟妹才20多歲，一個人帶著兩個孩子，你讓她今後怎麼辦？我弟弟是這一家人的頂梁柱，頂梁柱都不在了，這一家人怎麼辦？」

伍女士還透露，嚴先生剛過完31歲的生日，家中還有一個7歲的兒子和3歲的女兒。現在家屬的訴求就是想盡快把這件事處理完，帶著弟弟的完整遺體回老家，讓他盡早入土為安。

她又透露，出事當晚，魚骨沙洲海灘上經營者搭建的台子、架子都被拆了。

目前，北海市正積極安撫遇難者家屬，協助處理善後事宜。同時，當地已啟動海上快艇及摩托艇綜合整治行動，旨在加強安全管理，防範類似事故。