湖南29歲女遭男友施暴追打至25樓跳下身亡　閨蜜：她生前性格開朗

8月2日清晨6時17分左右，湖南省衡陽市蒸湘區蔡倫大道融冠樂城B6棟發生一起悲劇性墜樓事件。29歲女子吳娟從25樓頂層墜落，不幸當場身亡。事件疑與其男友徐某的暴力行為及感情糾紛有關，目前案件正由衡陽市公安局蒸湘分局刑偵大隊調查。



據內媒6日採訪吳娟堂弟吳彬獲悉，事發時現場有三人，即吳娟、其男友徐某及吳娟的閨蜜小胡。吳彬透露，吳娟與徐某於今年1月確立戀愛關係，徐某為衡陽本地人，從事放貸行業。吳娟原從事醫美工作，戀愛後辭職。事發前，吳娟與徐某曾發生爭執。

吳娟生前照。（都市現場）

吳娟的閨蜜小胡向記者進一步還原了事件經過。她表示，8月2日凌晨5點左右，她因來衡陽旅遊借宿於吳娟的公寓。當天，吳娟與徐某外出吃夜宵後返回公寓，隨即發生激烈爭執。爭執中，吳娟跑到樓梯口，徐某多次對其施暴，包括抓頭髮、拖拽和推搡。小胡多次勸阻無果後撥打110報警。

在爭執過程中，徐某將吳娟推至樓道垃圾桶旁並揮拳毆打。情緒激動的吳娟隨後衝向25樓頂層，試圖跳樓。小胡緊隨其後將其抱住試圖阻止。幾分鐘後，徐某追至25樓，將二人從欄桿處拉開，並對小胡說：「你放心，她不會去死的。」未料，吳娟趁機拿起花盆砸向徐某方向，隨即從25樓跳下。

吳娟從25樓頂層墜落，不幸當場身亡。（都市現場）

事發當日被打碎的花盆。（都市現場）

小胡表示，她與吳娟相識近9年，吳娟性格活潑開朗，此前從未表現出輕生傾向。但自與徐某交往後，徐某多次對吳娟施暴，脾氣暴躁且有明顯大男子主義傾向。吳彬則透露，事發後徐某家屬未曾露面，吳娟家人已向衡陽市公安局蒸湘分局長湖派出所報案，案件現由刑偵大隊調查。

徐某多次對吳娟施暴。（都市現場）

6日下午2點30分左右，都市現場記者多次聯繫蒸湘分局刑偵大隊，值班民警表示案件細節不便透露。目前，案件調查仍在進行中，警方尚未公布更多信息。