鄭州防汛應急響應提至三級　全市停產、停業、停課、停運

河南鄭州遭受強降雨侵襲，據鄭州市防汛抗旱指揮部周四（7日）消息，經綜合會商研判，鄭州市防汛抗旱指揮部決定於即日13時將防汛四級應急響應提升至三級。另外，全市立即採取停產、停業、停課、停運和暫停集體戶外活動等強制管控措施。



周四12時37分，鄭州市氣象台將暴雨黃色預警信號升級為暴雨橙色預警信號。受強對流雲團緩慢少動影響，鄭州中原區已出現90毫米以上的強降水，預計未來3小時內，主城區所轄鄉鎮及街道大部分地區降水持續，並伴有短時強降水、雷暴大風等強對流天氣，局部降水量可達70毫米以上，個別站點將超過100毫米。

鄭州遭受強降雨侵襲，多處出現水浸。（大河報）

13時20分，鄭州市氣象台發布中原區暴雨紅色預警信號。受強對流雲團緩慢少動影響，鄭州中原區局部已出現100毫米以上的強降水，預計未來3小時內，中原區所轄鄉鎮及街道大部分地區降水持續，並伴有短時強降水、雷暴大風等強對流天氣，局部可達150毫米。當局提醒防範強降雨引發的城市內澇等次生災害。

本輪降雨過程歷時長、範圍廣，強度大，落區與前期降雨重疊度高，致災風險大，目前強降雨仍在持續。根據《鄭州市防汛應急預案》有關規定，經綜合會商研判，鄭州市防汛抗旱指揮部決定於周四13時將防汛四級應急響應提升至三級。

鄭州遭受強降雨侵襲，多處出現水浸。（大河報）

各級各有關部門要高度重視，認真按照預案規定的預警措施和響應行動，加強會商研判，第一時間發布預警信息，突出抓好山洪災害、地質災害、病險水庫、中小河流、尾礦庫、淤地壩等薄弱環節防範，強化城市內澇、軌道交通、立交橋、涵洞、隧道、地下空間管控，嚴格按照關、降、停、撤、拆「五字要訣」的要求，做好災害應對和人員轉移避險工作。

工作人員持續檢測水位。（大河報）

全市立即採取停產、停業、停課、停運和暫停集體戶外活動等強制管控措施。各級防汛責任人要立即上崗到位，24小時值守巡查，各級搶險救援隊伍嚴陣以待，確保險情早發現、早報告、早處置，全力保障人民群眾生命財產安全，最大程度減輕災害損失。